Ракети Taurus для України: лідер німецької опозиції зробив заяву

Вагання щодо постачання крилатих ракет Taurus Україні повинні припинитися

Голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц закликав канцлера Олафа Шольца припинити зволікання з постачанням крилатих ракет Taurus в Україну. Про це він сказав в інтерв’ю Rheinische Post.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На його думку, вагання щодо постачання крилатих ракет Taurus повинні припинитися, а Шольц має відмовитися від своєї стриманості в цьому питанні.

«Це б дуже допомогло Україні», – додав лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мерц також прокоментував нещодавній заклик Шольца до союзників у Європейському Союзі активізувати свої зусилля на користь України.

«Це хороший сигнал. Однак це також має стосуватися і самої Німеччини», – сказав він, пояснивши, що в разі згоди федерального уряду на постачання Україні крилатих ракет заява канцлера викликала б більше довіри.

Taurus – найсучасніші німецькі крилаті ракети з дальністю польоту до 500 кілометрів. Україна з минулого року неодноразово просила про них, пояснюючи це необхідністю уражати цілі в тилу Росії.

Нагадаємо, експрезидент Німеччини Йоахім Гаук розкритикував позицію німецького уряду щодо поставок Україні далекобійних ракет Taurus.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині росте тиск на канцлера Олафа Шольца з різних політичних спрямувань щодо того, чи має Україна завдавати удари по цілях на території Росії під час протистояння її повномасштабному вторгненню, а також щодо необхідності передачі українським захисникам німецьких далекобійних високоточних крилатих ракет Taurus.