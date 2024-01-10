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Ракети Taurus для України: лідер німецької опозиції зробив заяву

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ракети Taurus для України: лідер німецької опозиції зробив заяву
Лідер опозиційної партії Німеччини Фрідріх Мерц
фото: AFP

Вагання щодо постачання крилатих ракет Taurus Україні повинні припинитися

Голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц закликав канцлера Олафа Шольца припинити зволікання з постачанням крилатих ракет Taurus в Україну. Про це він сказав в інтерв’ю Rheinische Post.

На його думку, вагання щодо постачання крилатих ракет Taurus повинні припинитися, а Шольц має відмовитися від своєї стриманості в цьому питанні.

«Це б дуже допомогло Україні», – додав лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини.

Мерц також прокоментував нещодавній заклик Шольца до союзників у Європейському Союзі активізувати свої зусилля на користь України.

«Це хороший сигнал. Однак це також має стосуватися і самої Німеччини», – сказав він, пояснивши, що в разі згоди федерального уряду на постачання Україні крилатих ракет заява канцлера викликала б більше довіри.

Taurus – найсучасніші німецькі крилаті ракети з дальністю польоту до 500 кілометрів. Україна з минулого року неодноразово просила про них, пояснюючи це необхідністю уражати цілі в тилу Росії.

Нагадаємо, експрезидент Німеччини Йоахім Гаук розкритикував позицію німецького уряду щодо поставок Україні далекобійних ракет Taurus. 

Раніше повідомлялося, що у Німеччині росте тиск на канцлера Олафа Шольца з різних політичних спрямувань щодо того, чи має Україна завдавати удари по цілях на території Росії під час протистояння її повномасштабному вторгненню, а також щодо необхідності передачі українським захисникам німецьких далекобійних високоточних крилатих ракет Taurus.

Читайте також: Чому Шольц боїться передавати Україні ракети Taurus: німецькі ЗМІ назвали причину
Теги: Німеччина Україна ракета Фрідріх Мерц

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