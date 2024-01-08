Німецькі фермери почали масові страйки

Економія бюджетних коштів на 2024 рік обурила німецьких фермерів

Німецькі фермери продовжують страйкувати проти скасування пільг для них. Великі акції очікуються у Мюнхені, Гамбурзі, Вісбадені та інших містах. Головними вимогами фермерів є зниження податків та збільшення зарплати. У зв'язку з масовими страйками водії всього громадського транспорту найближчим часом не працюватимуть.

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Берлінська газета Der Tagesspiegel написала, що 8 січня фермери по всій Німеччині хочуть використати трактори, щоб висловити протест проти скорочення субсидій німецького уряду. Акції також було оголошено у Берліні. Близько 300 селян зареєструвалися для участі. Передбачається, що внаслідок протестів селян на вулицях столиці ФРН може виникнути транспортний хаос.

Як зазначила газета Bild, фермери погрожують жахливими пробками та перекриттям автобанів у всій Німеччині. Поліція і влада чекає серйозних збоїв у русі. Міністерство транспорту Бранденбурга побоюється перебоїв з поставками товарів та перекриття доріг.

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«Наразі стало зрозуміло, що сільськогосподарське дизельне паливо та податок на автотранспорт стали останньою краплею. В останні роки ми стали рабами бюрократії», – сказав у розмові з виданням фермер і голова зборів Роберт Ілліхманн.

Член економічної ради при уряді Німеччини Моніка Шнітцер 23 грудня запропонувала, окрім скорочення податкових пільг, збільшити прибутковий податок у країні, щоб ширше підтримувати Україну військовими постачаннями. Вона вказала, що особливі події, що відбуваються на сьогоднішній день, «вимагають особливих заходів».

15 грудня Bild повідомила, що наступного року в Німеччині піднімуть податки на опалення та паливо через нестачу бюджету. Також буде скасовано податкові пільги на дизель, що позначиться на сільському господарстві та цінах на продукти.

Німецьке видання Der Tagesspiegel 20 листопада написало, що у державному бюджеті ФРН утворилася дірка у розмірі €60 млрд, тому Конституційний суд країни заборонив усім відомствам та міністерствам брати на себе фінансові зобов'язання. Таким чином, бюджет країни заморожено. У зв'язку з цим уряд країни змушений був шукати статті економії бюджетних коштів на 2024 рік. Певні статті економії торкнулися фермерів, яких мають намір позбавити знижок на дизель та податкові пільги.

Нагадаємо, 4 січня, кілька десятків протестувальників на півночі Німеччини фермерів спробували заблокувати пором, щоб поспілкуватися з віце-канцлером, міністром у справах економіки та захисту клімату ФРН Робертом Хабеком, який перебував на його борту.