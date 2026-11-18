Що стосується самих літаків F-16, то Ранжел категорично наголосив, що передача буде неможливою

Португалія не передаватиме Україні винищувачі F-16, оскільки потребує їх для захисту власного повітряного простору й акваторії. Водночас країна готова розглянути допомогу в навчанні українських пілотів і постачанні боєприпасів. Про це повідомив міністр закордонних справ Паулу Ранжел, передає «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Надати літаки F-16 – це, власне, неможливо, а от питання підготовки – інше. Дійсно, раніше португальські команди проводили навчання українських пілотів з експлуатації F-16, і, можливо, ми зможемо співпрацювати», – сказав Ранжел.

Міністр додав, що обговорить це питання з міністерством оборони, оскільки лише воно та португальські збройні сили можуть це затвердити. «Також потрібно розглянути питання щодо боєприпасів, які використовують F-16, з'ясувати, чи можлива співпраця в цьому напрямку», – додав він.

Втім, що стосується самих літаків F-16, то Ранжел категорично наголосив, що передача буде неможливою, оскільки ці засоби «вкрай необхідні для захисту португальського повітряного простору, який, як відомо, є величезним, адже охоплює не лише сухопутну територію, а й морську».

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом. Президент подякував Португалії за рішення виділити $50 млн на програму PURL.

Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав у Києві свого колегу, державного міністра закордонних справ Португальської Республіки Паулу Ранжела.