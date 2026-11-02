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Адміністрація Трампа підтримала противників допомоги Україні в Європі – The Atlantic

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Адміністрація Трампа підтримала противників допомоги Україні в Європі – The Atlantic
Трамп спробував змінити політичні коаліції в Європі
фото: Reuters

Білий дім намагається вплинути на політичні коаліції в Польщі, Румунії та Німеччині

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається впливати на формування урядових коаліцій у європейських державах, підтримуючи політичні сили, близькі до руху MAGA. Зокрема, йдеться про Польщу, Румунію та Німеччину, де американська сторона демонструє прихильність до правих і ультраправих політиків, частина яких виступає проти допомоги Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Atlantic.

Видання звернуло увагу на суперечність у політиці Вашингтона. З одного боку, адміністрація Трампа закликає європейські держави збільшувати оборонні витрати та самостійно відповідати за власну безпеку. З іншого – підтримує політичні сили, які виступають проти європейської оборонної співпраці та військової допомоги Україні.

Одним із прикладів стала Польща. За повідомленнями польських медіа, навесні Трамп під час спілкування з міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем дав зрозуміти, що Вашингтон прихильніше ставитиметься до нього, якщо політик залишить урядову коаліцію та домовиться з націоналістичними й ультраправими партіями.

Розмова відбулася після церемонії нагородження американського військовослужбовця, який урятував польського солдата в Афганістані. Косіняк-Камиш, який очолює Польську селянську партію, пропозиції американського президента не дослухався.

Інший випадок стосується Румунії. За інформацією The Wall Street Journal і Financial Times, тодішня посолка США в Греції Кімберлі Гілфойл під час вечері в Афінах у березні обговорювала проблеми румунської владної коаліції та нібито заявила про можливість впливу Вашингтона на зміну урядів.

Водночас сама дипломатка та її адвокат категорично заперечили ці твердження, зокрема факт відповідної розмови.

Гілфойл також просувала так званий вертикальний газовий коридор – систему трубопроводів, яка має з'єднати Грецію, Румунію, Україну та інші держави Південно-Східної Європи. Крім того, вона підтримувала закупівлю американського скрапленого газу.

Тодішній прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан підтримував розвиток газового коридору, однак виступав проти закупівлі американського газу через його неконкурентну вартість. Румунія також готувалася до експорту власного природного газу.

Під час тієї самої поїздки Гілфойл зустрілася з лідером румунських соціал-демократів Сорином Гріндяну, партія якого входила до урядової коаліції. Згодом соціал-демократи вийшли з неї та спільно з ультраправими підтримали вотум недовіри уряду, після чого Боложан подав у відставку.

Окрему увагу The Atlantic приділило Німеччині. Частина місцевих політиків припускає, що адміністрація Трампа зацікавлена у формуванні коаліції між консервативним Християнсько-демократичним союзом (ХДС) та ультраправою «Альтернативою для Німеччини» (AfD).

Такий сценарій означав би відмову ХДС від багаторічного принципу політичної ізоляції ультраправих партій, відомого як «санітарний кордон».

Хоча Трамп безпосередньо не звертався до керівництва ХДС із відповідною пропозицією, у вересні він публічно привітав успіх AfD на виборах у землі Саксонія-Ангальт, де партія отримала 43,8% голосів. 

Нагадаємо, раніше лідер ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» Тіно Хрупалла закликав скасувати всі санкції проти Росії та припинити військову допомогу Україні. Політик також виступив за перегляд відносин Берліна з Москвою.

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Теги: військова допомога Дональд Трамп США

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