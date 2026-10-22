Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Виробник F-16 запропонував створити спеціальну версію винищувача для України

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Виробник F-16 запропонував створити спеціальну версію винищувача для України
Винищувач F-16 українських Повітряних Сил
фото: ПС ЗСУ

Нова версія F-16 отримала б радар, який бачить дрони й крилаті ракети раніше, ніж нинішні українські літаки

Американська компанія Lockheed Martin просуває ідею створення спеціальної версії F-16 для України: з більшою дальністю польоту, сучаснішим радаром та розширеними можливостями застосування європейського озброєння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Defence Blog, який цитує джерела в компанії.

За даними джерел у Lockheed Martin, одним із розглянутих варіантів є нова модифікація F-16 зі збільшеною дальністю та радаром з активною фазованою антенною решіткою (AESA). Такий радар, за словами співрозмовників видання, дав би змогу пілотам раніше й швидше виявляти низьколітні дрони та крилаті ракети, ніж радари на нинішніх українських літаках.

Компанія також розглядає глибшу інтеграцію європейського озброєння, зокрема керованих авіабомб і крилатих ракет. Це дало б Україні більше варіантів, ніж набір західних боєприпасів, який її F-16 несуть сьогодні.

Український F-16 з авіабомбами GBU-39
Український F-16 з авіабомбами GBU-39
Джерело: maratix1 / Telegram

Чому йдеться саме про радар

Україна отримала F-16 від європейських союзників по НАТО. За даними видання, це старіші планери, модернізовані за програмою Mid-Life Update, які й досі мають радар із механічним скануванням. Новіші F-16 Block 70 оснащені AESA-радаром: він відстежує більше цілей на більшій дистанції та краще виявляє малі низьколітні об'єкти на тлі землі. Саме такі цілі, дрони й крилаті ракети, становлять головну загрозу для українських пілотів під час масованих нічних атак Росії.

За даними видання, F-16 літають приблизно 80% усіх вильотів ВПС України.

Чи почалися переговори

Конкретних переговорів про нову версію наразі немає, повідомили джерела. Водночас українська сторона виявила інтерес до доступного й універсального винищувача, який пілоти вже опанували в бою. Lockheed Martin розраховує на численні спільні проєкти з Україною.

Скільки коштуватиме окрема українська версія, скільки літаків може охопити програма і які саме європейські засоби озброєння компанія інтегруватиме насамперед, джерела не уточнили. Для переходу від ідеї до переговорів потрібне схвалення Вашингтона.

Зустрічі Lockheed Martin у Києві

19 жовтня президент Володимир Зеленський зустрівся з командою Lockheed Martin. Як повідомили в Офісі президента, він подякував компанії за підтримку програми F-16 та навчання пілотів. «Ми розраховуємо на продовження програми», – сказав Зеленський. Він також запропонував запустити спільне виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot і виробництво в Україні за ліцензією.

21 жовтня міністр оборони Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий зустрілися з делегацією компанії на чолі з президентом Lockheed Martin Aeronautics Орландо Санчесом-молодшим. За повідомленням Міноборони, обговорювали стабільність постачань, розширення можливостей обслуговування F-16 в Україні, зокрема шляхом локалізації, та ракети PAC-3 для Patriot. Про цю зустріч «Главком» писав окремо. У повідомленнях про обидві зустрічі спеціальна версія F-16 не згадується.

Як зазначає The Defence Blog, ідея нової версії вписується в інші плани України щодо винищувачів: у червні вона замовила у Швеції 16 Gripen E із поставками від 2029 року.

Нагадаємо, 6 жовтня «Главком» писав, що Нідерланди погодилися допомогти Україні з обслуговуванням F-16. Перед цим Зеленський повідомив, що близько половини літаків тривалий час перебувають на ремонті в Європі. 

Читайте також:

Теги: літак пілот озброєння навчання Володимир Зеленський радари Нідерланди Міноборони F-16

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Псевдовибори на тимчасово окупованій території Херсонщини, вересень 2026 року
«Вибори» на окупованих територіях. Україна ввела санкції проти 44 осіб
26 вересня, 12:12
Зеленський розповів про свої помилки за роки повномасштабної війни
«Не хочеш, але мусиш». Зеленський зізнався, що не завжди хотів ухвалювати певні рішення
24 вересня, 06:32
Доцільність використання телефона на уроці визначатиме вчитель
Школи Львівщини обмежать використання телефонів: названо винятки
3 жовтня, 07:45
Українець та росіянин посадили літак Flydubai після нападу на капітана
Стало відомо, хто посадив літак Flydubai після нападу на капітана
30 вересня, 15:23
Україна може вичерпати боєздатні F-16 до кінця року
Половина українських F-16 вибула з бойових завдань. Аналітики назвали причину
30 вересня, 17:52
Президент також закликав не забувати про інші прояви терору та агресивні війни
Зеленський заявив, що винні в теракті 7 жовтня мають відповісти
7 жовтня, 17:30
Заява Зеленського пролунала після чергової масованої російської атаки на Україну
Зеленський заявив, що партнери не попередили про запуск п’яти балістичних ракет по Києву
13 жовтня, 12:37
Зеленський розповів про дипломатичні зусилля з організації переговорів за участю трьох країн
Зеленський розкрив, де можуть відбутися переговори з Путіним і Трампом
17 жовтня, 14:55
Питання повернення військових до цивільного життя залишається важливим для самих захисників та їхніх родин
Демобілізація під час війни: хто має право звільнитися зі служби
20 жовтня, 05:15

Соціум

Виробник F-16 запропонував створити спеціальну версію винищувача для України
Виробник F-16 запропонував створити спеціальну версію винищувача для України
Протести в Греції набирають обертів: студенти розбили намети біля парламенту
Протести в Греції набирають обертів: студенти розбили намети біля парламенту
У центрі Афін вибухнув пакунок із наркотиками: поранено двох поліцейських
У центрі Афін вибухнув пакунок із наркотиками: поранено двох поліцейських
Польща перекинула танки до кордону з Росією
Польща перекинула танки до кордону з Росією
Колишній бранець розповів, як росіяни змушували полоненого американця співати гімн РФ
Колишній бранець розповів, як росіяни змушували полоненого американця співати гімн РФ
У Калінінградській області розбився російський винищувач Су-30
У Калінінградській області розбився російський винищувач Су-30

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
88K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
77K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
59K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 22 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Голова НБУ Андрій Пишний має подати у відставку – нардеп
Вчора, 17:54
Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
20 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua