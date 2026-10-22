Виробник F-16 запропонував створити спеціальну версію винищувача для України

Нова версія F-16 отримала б радар, який бачить дрони й крилаті ракети раніше, ніж нинішні українські літаки

Американська компанія Lockheed Martin просуває ідею створення спеціальної версії F-16 для України: з більшою дальністю польоту, сучаснішим радаром та розширеними можливостями застосування європейського озброєння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Defence Blog, який цитує джерела в компанії.

За даними джерел у Lockheed Martin, одним із розглянутих варіантів є нова модифікація F-16 зі збільшеною дальністю та радаром з активною фазованою антенною решіткою (AESA). Такий радар, за словами співрозмовників видання, дав би змогу пілотам раніше й швидше виявляти низьколітні дрони та крилаті ракети, ніж радари на нинішніх українських літаках.

Компанія також розглядає глибшу інтеграцію європейського озброєння, зокрема керованих авіабомб і крилатих ракет. Це дало б Україні більше варіантів, ніж набір західних боєприпасів, який її F-16 несуть сьогодні.

Український F-16 з авіабомбами GBU-39 Джерело: maratix1 / Telegram

Чому йдеться саме про радар

Україна отримала F-16 від європейських союзників по НАТО. За даними видання, це старіші планери, модернізовані за програмою Mid-Life Update, які й досі мають радар із механічним скануванням. Новіші F-16 Block 70 оснащені AESA-радаром: він відстежує більше цілей на більшій дистанції та краще виявляє малі низьколітні об'єкти на тлі землі. Саме такі цілі, дрони й крилаті ракети, становлять головну загрозу для українських пілотів під час масованих нічних атак Росії.

За даними видання, F-16 літають приблизно 80% усіх вильотів ВПС України.

Чи почалися переговори

Конкретних переговорів про нову версію наразі немає, повідомили джерела. Водночас українська сторона виявила інтерес до доступного й універсального винищувача, який пілоти вже опанували в бою. Lockheed Martin розраховує на численні спільні проєкти з Україною.

Скільки коштуватиме окрема українська версія, скільки літаків може охопити програма і які саме європейські засоби озброєння компанія інтегруватиме насамперед, джерела не уточнили. Для переходу від ідеї до переговорів потрібне схвалення Вашингтона.

Зустрічі Lockheed Martin у Києві

19 жовтня президент Володимир Зеленський зустрівся з командою Lockheed Martin. Як повідомили в Офісі президента, він подякував компанії за підтримку програми F-16 та навчання пілотів. «Ми розраховуємо на продовження програми», – сказав Зеленський. Він також запропонував запустити спільне виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot і виробництво в Україні за ліцензією.

21 жовтня міністр оборони Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий зустрілися з делегацією компанії на чолі з президентом Lockheed Martin Aeronautics Орландо Санчесом-молодшим. За повідомленням Міноборони, обговорювали стабільність постачань, розширення можливостей обслуговування F-16 в Україні, зокрема шляхом локалізації, та ракети PAC-3 для Patriot. Про цю зустріч «Главком» писав окремо. У повідомленнях про обидві зустрічі спеціальна версія F-16 не згадується.

Як зазначає The Defence Blog, ідея нової версії вписується в інші плани України щодо винищувачів: у червні вона замовила у Швеції 16 Gripen E із поставками від 2029 року.

Нагадаємо, 6 жовтня «Главком» писав, що Нідерланди погодилися допомогти Україні з обслуговуванням F-16. Перед цим Зеленський повідомив, що близько половини літаків тривалий час перебувають на ремонті в Європі.