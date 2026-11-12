Зеленський обговорив із лідерами Європи посилення підтримки України

Володимир Зеленський під час багатосторонньої зустрічі з міжнародними партнерами в Дубліні

Під час багатосторонньої зустрічі в Дубліні партнери обговорили постачання ракет для ППО, допомогу енергетиці та нові внески до програми PURL

Президент України Володимир Зеленський провів у Дубліні багатосторонню зустріч із лідерами європейських держав та ключовими міжнародними партнерами України. Головними темами стали посилення протиповітряної оборони, підтримка енергетики, будівництво укриттів та гарантії безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

За словами Зеленського, учасники зустрічі обговорили додаткові можливості підтримки України на тлі постійних російських атак. Особливу увагу приділили забезпеченню українських військових ракетами для систем протиповітряної оборони та зміцненню енергетичної стійкості країни.

Окремо йшлося про будівництво нових укриттів, фінансову підтримку України та збільшення внесків до програми PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння коштом партнерів.

У переговорах взяли участь президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр Італії Джорджа Мелоні, президент Литви Гітанас Наусєда, прем'єр-міністр Канади Марк Карні та інші європейські лідери.

До зустрічі також долучилися генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас.

Президент подякував партнерам за участь та наголосив, що Україна розраховує на їхню підтримку в усіх обговорених питаннях.

Наступного тижня в Берліні запланована зустріч Коаліції охочих, під час якої сторони продовжать координацію військової, фінансової та безпекової допомоги Україні.

Окремо Зеленський відзначив новий пакет санкцій Великої Британії проти російського нафтового сектору.

За словами президента, Велика Британія стала першою країною, яка запровадила обмеження проти всіх десяти найбільших виробників нафти в Росії.

Зеленський наголосив, що санкції мають скоротити ресурси, які Москва використовує для фінансування війни проти України.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про дефіцит ракет для комплексів Patriot. Президент Зеленський наголошував, що Україна потребує додаткових засобів протиповітряної оборони на тлі масованих російських атак. Зокрема, глава держави розраховує на нові внески європейських партнерів до програми PURL та додаткову енергетичну підтримку.

Також «Главком» писав про підготовку нової зустрічі Коаліції охочих у Берліні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив представників держав-партнерів на переговори в середині листопада. Однією з ключових тем стане подальша військова підтримка України, зокрема постачання систем протиповітряної оборони.