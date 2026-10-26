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Польща зіткнулася з дефіцитом пілотів для F-16 – ЗМІ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Польща зіткнулася з дефіцитом пілотів для F-16 – ЗМІ
Частина пілотів F-16 пересіла на літаки F-35
фото: РАР

Журналісти зазначають, що швидко розв'язати проблему нестачі пілотів до F-16 не вдасться

У Польщі не вистачає пілотів для винищувачів F-16. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rzeczpospolita.

За даними видання, наразі у Повітряних силах є лише близько 40 підготовлених пілотів літаків F-16. Тим часом їх має бути щонайменше 70. Через це мільярди, витрачені на закупівлю та модернізацію техніки, не можуть бути ефективно використані.

Журналісти зазначають, що швидко розв'язати проблему не вдасться, оскільки підготовка пілота F-16 займає близько двох років. Нестача кадрів зумовлена, зокрема, недостатньо ефективною системою навчання – торік у Дембліні вдалося підготувати лише кількох пілотів реактивних літаків.

Крім того, частина пілотів F-16 пересіла на літаки F-35. 

У 2025 році Польща підписала контракт вартістю майже 15 млрд злотих на модернізацію своїх літаків до версії F-16 V Viper за програмою MLU. Водночас країна не може виділити кілька сотень додаткових мільйонів злотих, щоб підготувати достатню кількість пілотів.

До слова, у серпні 2025 року під час тренувального польоту перед авіашоу в польському місті Радом розбився винищувач F-16. Речник уряду Польщі Адам Шлапка повідомив, що пілот загинув.

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Теги: Польща пілот F-16

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