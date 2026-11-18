Сибіга назвав удар по Керченському мосту «подарунком» для Португалії від ЗСУ
До пошкодження Керченський міст мав довжину близько 19 км і вважався найдовшим мостом у Європі
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав подарунком для дружньої Португалії від Сил оборони України повернення мосту Васко да Гама в Лісабоні статусу найдовшого в Європі. Це стало можливим після ударів по Керченському мосту, частина конструкції якого обвалилася. Про це глава українського МЗС заявив під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом, повідомляє «Главком».
«Щодо вчорашнього дня – міст Васко да Гама в Лісабоні знову найдовший у Європі. Це подарунок Сил оборони України дружній Португалії», – сказав Сибіга.
Міст Васко да Гама розташований у Лісабоні та має довжину близько 17,2 км. До пошкодження Керченський міст мав довжину близько 19 км і вважався найдовшим мостом у Європі.
Під час зустрічі Сибіга також поінформував португальського колегу про ситуацію на полі бою, російські удари по українських містах, цивільному населенню та енергетичній інфраструктурі, а також про перебіг мирних зусиль. Глава МЗС також привітав залучення Європи до переговорів щодо завершення війни.
«Від завершення російської агресії проти України залежить європейський безпековий порядок. Тому – жодних рішень щодо України без України та жодних рішень щодо Європи без Європи», – наголосив міністр.
Нагадаємо, Україна атакувала Керченський міст дві ночі поспіль – 16 та 17 листопада. Після першого удару арка автомобільної частини переправи нахилилася, а внаслідок повторної атаки частина конструкції обвалилася у воду.
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