Під час зустрічі Сибіга також поінформував португальського колегу про ситуацію на полі бою

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав подарунком для дружньої Португалії від Сил оборони України повернення мосту Васко да Гама в Лісабоні статусу найдовшого в Європі. Це стало можливим після ударів по Керченському мосту, частина конструкції якого обвалилася. Про це глава українського МЗС заявив під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом, повідомляє «Главком».

«Щодо вчорашнього дня – міст Васко да Гама в Лісабоні знову найдовший у Європі. Це подарунок Сил оборони України дружній Португалії», – сказав Сибіга.

Міст Васко да Гама розташований у Лісабоні та має довжину близько 17,2 км. До пошкодження Керченський міст мав довжину близько 19 км і вважався найдовшим мостом у Європі.

Під час зустрічі Сибіга також поінформував португальського колегу про ситуацію на полі бою, російські удари по українських містах, цивільному населенню та енергетичній інфраструктурі, а також про перебіг мирних зусиль. Глава МЗС також привітав залучення Європи до переговорів щодо завершення війни.

«Від завершення російської агресії проти України залежить європейський безпековий порядок. Тому – жодних рішень щодо України без України та жодних рішень щодо Європи без Європи», – наголосив міністр.

Нагадаємо, Україна атакувала Керченський міст дві ночі поспіль – 16 та 17 листопада. Після першого удару арка автомобільної частини переправи нахилилася, а внаслідок повторної атаки частина конструкції обвалилася у воду.