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Нова загадкова смерть у Росії. З вікна випала впливова чиновниця Міноборони

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нова загадкова смерть у Росії. З вікна випала впливова чиновниця Міноборони
Марину Янкіну знайшли мертвою під вікнами її будинку
фото: з відкритих джерел

Головну фінансистку Західного воєнного округу знайшли мертвою під вікнами свого будинку

Голову управління фінансового забезпечення Міноборони у Західному військовому окрузі Марину Янкіну знайшли мертвою під вікнами багатоповерхового будинку на вулиці Замшина в Петербурзі. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Як з'ясувалося, тіло 58-річної жінки помітили перехожі. Пізніше її речі та документи знайшли на балконі квартири на шістнадцятому поверсі, звідки, за попередньою інформацією, випала жінка.

У поліції відпрацьовують різні версії того, що трапилося, включно і суїцид.

Відомо, що до служби у Мінобороні Марина Янкіна працювала у федеральній податковій службі, а також була заступником голови комітету майнових відносин мерії Петербурга.

Нагадаємо, що впливові особи Росії вмирають один за одним: падають із вікон та застрелюються. Нещодавно в Індії знайшли мертвим найбагатшого російського депутата Павла Антова, який також випав із вікна.

1 вересня з вікна центральної клінічної лікарні у Москві випав голова ради директорів «Лукойлу» Равіль Маганов. У лікарні, за інформацією російських ЗМІ, він був через тяжке серцево-судинне захворювання та депресію

Теги: самогубство Міноборони росія

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