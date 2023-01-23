Сійярто вчергове відзначився скандальною заявою щодо України

Сійярто висловив рішучий протест проти «раптових, масових і безпідставних звільнень директорів і вчителів угорських шкіл", а також проти того, що інститути зобов'язані прибрати угорську національну символіку

Угорський дипломат заявив про «концентровані напади на угорців та антиугорські дії» в Україні

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що Будапешт не заважатиме імплементації рішення ЄС про нову військову допомогу Україні, але зазначив, що «антиугорські дії Києва» здатні ускладнити подальшу підтримку України. Про це він сказав під час перерви у засіданні глав МЗС країн ЄС, повідомило угорське видання Hirado.

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Сійярто зазначив, що в Брюсселі і далі превалює «атмосфера війни».

«Будь-яке рішення, яке може призвести до продовження або потенційної ескалації війни, суперечить нашим інтересам, тому ми не вважаємо збільшення поставок зброї гарною ідеєю, але в той же час ми не перешкоджаємо виконанню рішення Європейського Союзу з цього приводу», – сказав глава угорського МЗС.

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Водночас Сійярто висловив рішучий протест проти «раптових, масових і безпідставних звільнень директорів і вчителів угорських шкіл, а також проти того, що інститути зобов'язані прибрати угорську національну символіку. Все це є ознаками серйозної, концентрованої антиугорської атаки».

«Все це неприйнятно, і це повинні розуміти не тільки ми, угорці, а й Європейський Союз. Неприйнятно, щоб хтось представляв це як двостороннє питання», – додав він.

За словами угорського міністра закордонних справ, як кандидат на членство в ЄС, Україна повинна поважати правила угорської громади, а забезпечення прав національних меншин є спільною цінністю та зобов'язанням.

Він вважає, що слід повернутися до законів, що діяли до 2015 року.

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«Концентровані напади на угорців та антиугорські дії дуже ускладнюють прийняття рішень у найближчий період, які вимагають від Угорщини жертв для підтримки України», – сказав Сійярто.

«Тому ми очікуємо, що Україна поважатиме права угорської національної громади, (...) і ми також очікуємо, що Європейський Союз вживатиме заходів у цьому питанні», – додав він.

Нагадаємо, уряд Угорщини виступив проти нового, 10-го пакету антиросійських санкцій. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто не підтримує введення нового пакету санкцій проти Росії.

За його словами, введення обмежень веде «Європу в глухий кут», а ухвалення чергового пакету санкцій проти РФ було б великою помилкою. Сійярто додав, що це невигідно економічно, політично та з погляду безпеки.

Нагадаємо, раніше Угорщина спочатку заблокувала виділення Україні сьомого траншу в розмірі €500 млн з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу. Втім, за словами кореспондента «Радіо Свобода» Рікарда Джозвяка, Угорщина пізніше вирішила не блокувати рішення ЄС про надання Україні сьомого траншу в розмірі 500 млн євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу.