«Опинились у нерівному бою»: жінки окупантів скаржаться на погані умови для них (відео)

У Москві родички окупантів записали відеозвернення до військового керівництва РФ

Жінки вимагають від російського військового керівництва забезпечити своїм близьким хороші умови для війни

Дружини та матері окупантів із «московського батальйону», які вбивають українців, записали відеозвернення, в якому поскаржилися на відсутність забезпечення своїх близьких на війні та відправлення їх на передову без вогневої підтримки.

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Вони заявили, що їхні родичі-окупанти «опинились у нерівному бою»

Жінки вимагають від російського військового керівництва забезпечити своїм близьким хороші умови для війни. Нібито половина московського батальйону є добровольцями.

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Нагадаємо, триває 332-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

Російські окупанти щодня зазнають втрат у розв’язаній ними війні.