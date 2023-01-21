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«Опинились у нерівному бою»: жінки окупантів скаржаться на погані умови для них (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Опинились у нерівному бою»: жінки окупантів скаржаться на погані умови для них (відео)
У Москві родички окупантів записали відеозвернення до військового керівництва РФ
фото: скріншот із відео

Жінки вимагають від російського військового керівництва забезпечити своїм близьким хороші умови для війни

Дружини та матері окупантів із «московського батальйону», які вбивають українців, записали відеозвернення, в якому поскаржилися на відсутність забезпечення своїх близьких на війні та відправлення їх на передову без вогневої підтримки.

Вони заявили, що їхні родичі-окупанти «опинились у нерівному бою»

Жінки вимагають від російського військового керівництва забезпечити своїм близьким хороші умови для війни. Нібито половина московського батальйону є добровольцями.

Нагадаємо, триває 332-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

Російські окупанти щодня зазнають втрат у розв’язаній ними війні.

Теги: війна окупанти росія

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