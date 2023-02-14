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У небі над Україною літають російські повітряні кулі з відбивачами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У небі над Україною літають російські повітряні кулі з відбивачами
Кутовий відбивач РФ у руках міністра оборони України Олексія Резнікова
фото з відкритих джерел

Противник використовує повітряні кулі для проведення розвідки, відволікання нашої ППО

У повітряному просторі України 14 лютого фіксуються такі повітряні цілі, як кулі з кутовими відбивачами, запущені ворогом. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає «Українська правда».

«Ймовірно, це повітряні кулі з кутовими відбивачами, про які ми говорили нещодавно (12 лютого було зафіксовано над Дніпропетровщиною – «Главком»). Українська Протиповітряна оборона радіолокаційно спостерігає ці повітряні цілі, які рухаються в повітряних потоках з невеликою швидкістю. В українському небі постійно чергує винищувальна авіація. Ситуація контрольована», – йдеться в повідомленні.

На уточнююче запитання, чи могли подібні повітряні об’єкти стати причиною закриття повітряного простору над Молдовою, Ігнат зазначив, що не володіє відповідними даними, однак сказав, що такі кулі теоретично можуть залетіти в простір сусідніх іноземних держав, оскільки змінюють напрямок в залежності від сили і напрямку вітру.

Зазначається, що ці кулі можуть бути різного розміру (діаметром метр-півтора), але достатнього для підйому кутового відбивача.

Противник використовує такі літаючі об’єкти для проведення розвідки, відволікання нашої ППО, як хибну ціль, розтлумачив речник Повітряних сил. Радіолокаційні відбивачі на них є засобом збільшення помітності.

Раніше повідомлялося, що влада Молдови закрила повітряний простір. У небі над країною було помічено російський розвідувальний дрон. Згодом стало відомо, що заборону на польоти скасовано.

Теги: війна росія окупанти Україна

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