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Зеленського оплесками зустріли у Великій Британії: неймовірні кадри

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленського оплесками зустріли у Великій Британії: неймовірні кадри
Історичні кадри виступу Зеленського у Вестмінстерському палаці Великої Британії
фото з відкритих джерел

В Англію Президент приїхав з дипломатичним візитом

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський приїхав до Великої Британії. Його зустрічають оваціями у Вестмінстерському палаці.

«Світ потребує британського лідерства, як і української хоробрості», – заявив Володимир Зеленський.

За словами Президента України, наразі ми маємо ту коаліцію союзників, яка допоможе вистояти нашій країні. І подолати тих, хто інвестує сили та можливості у тероризм та агресію.

«Ми знаємо, що Росія програє. І перемога України змінить світ!» – сказав Президент України.

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Виступ Зеленського у Великій Британії
фото: Суспільне Новини

Нагадаємо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

Теги: президент росія Велика Британія Володимир Зеленський перемога відео тероризм

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