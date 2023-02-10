Молдова підготувала інтерактивну карту укриттів

Міністерка внутрішніх справ Молдови Анна Ревенко заявила, що це «тимчасове рішення»

Тема укриття тепер буде пріоритетом для відомств у Молдові

На сайті генерального інспектора з надзвичайних ситуацій (ГІНС) Молдови з'явилася інтерактивна карта укриттів. Міністерка внутрішніх справ країни Анна Ревенко заявила, що це «тимчасове рішення». Про це вона сказала в ефірі телеканала JurnalTV.

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«ГІНС розробила інтерактивну карту, на якій вказані місця з відкритим доступом, які можна в разі потреби використовувати як укриття», – зазначила посадовиця.

Міністерка додала, що тема укриття тепер буде пріоритетом для відповідальних відомств.

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Нагадаємо, сьогодні дві російських ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після цього вони пролетіли над Румунією, яка є країною НАТО.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли російська ракета потрапляє на територію Молдови.

Зокрема співробітники прикордонної поліції Молдови 14 січня виявили уламки ракети у Бричанському районі, що межує з Україною. Тоді це вже був третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України.

Нагадаємо, що в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. У кількох областях превентивні відключення електроенергії.

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У ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів.

Також росіяни гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури.

Сьогодні зранку речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив про високу загрозу ворожих ракетних і авіаційних атак. У Чорному морі ворог триває напоготові 20 «Калібрів».

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.