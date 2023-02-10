Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Молдова підготувала інтерактивну карту укриттів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Молдова підготувала інтерактивну карту укриттів
Міністерка внутрішніх справ Молдови Анна Ревенко заявила, що це «тимчасове рішення»
фото з відкритих джерел

Тема укриття тепер буде пріоритетом для відомств у Молдові

На сайті генерального інспектора з надзвичайних ситуацій (ГІНС) Молдови з'явилася інтерактивна карта укриттів. Міністерка внутрішніх справ країни Анна Ревенко заявила, що це «тимчасове рішення». Про це вона сказала в ефірі телеканала JurnalTV.

«ГІНС розробила інтерактивну карту, на якій вказані місця з відкритим доступом, які можна в разі потреби використовувати як укриття», – зазначила посадовиця.

Міністерка додала, що тема укриття тепер буде пріоритетом для відповідальних відомств.

Молдова підготувала інтерактивну карту укриттів фото 1

Нагадаємо, сьогодні дві російських ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після цього вони пролетіли над Румунією, яка є країною НАТО.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли російська ракета потрапляє на територію Молдови.

Зокрема співробітники прикордонної поліції Молдови 14 січня виявили уламки ракети у Бричанському районі, що межує з Україною. Тоді це вже був третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України.

Нагадаємо, що в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. У кількох областях превентивні відключення електроенергії.

У ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів.

Також росіяни гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури.

Сьогодні зранку речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив про високу загрозу ворожих ракетних і авіаційних атак. У Чорному морі ворог триває напоготові 20 «Калібрів».

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Читайте також: Масована ракетна атака. Влада терміново звернулася до українців
Теги: росія війна Молдова

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракети була запущені з акваторії Чорного моря
Російські ракети перетнули повітряний простір країни НАТО
Сьогодні, 11:29
Зеленський зазначив, що не вагався жодної хвилини, аби попередити про загрози Молдову, щоб захистити її
Кремль планував взяти під контроль Молдову: Зеленський повідомив деталі
Вчора, 16:11
Одна із ракет пролетіла через Молдову
Одна із ракет пролетіла через Молдову
Сьогодні, 10:24

Соціум

Молдова підготувала інтерактивну карту укриттів
Молдова підготувала інтерактивну карту укриттів
Meta розблокувала акаунти Трампа у Facebook та Instagram
Meta розблокувала акаунти Трампа у Facebook та Instagram
У Туреччині врятовано дитину, яка майже чотири дні перебувала під завалами після землетрусу (відео)
У Туреччині врятовано дитину, яка майже чотири дні перебувала під завалами після землетрусу (відео)
У Латвії заблоковано російські пропагандистські сайти
У Латвії заблоковано російські пропагандистські сайти
Музей у Нью-Йорку змінив назву картини Дега на честь України
Музей у Нью-Йорку змінив назву картини Дега на честь України
Українські військові прибули до Бельгії для навчань на підводних безпілотниках
Українські військові прибули до Бельгії для навчань на підводних безпілотниках

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
В Офісі президента вже немає колишньої впевненості щодо винищувачів для України
24K
Загроза ракетного удару: Росія підняла в небо стратегічну авіацію
16K
У який термін треба з'явитися в військкомат після вручення повістки: роз'яснення
13K
Одна із ракет пролетіла через Молдову
12K
Вибух на колишньому заводі у Києві: перші кадри
11K
Данілов описав сценарій наступу росіян

Новини

У Львівській області можливі перебої зі світлом
Сьогодні, 11:33
У Львові та області пролунали вибухи
Сьогодні, 11:27
У Вінниці працює ППО
Сьогодні, 11:21
СБУ викрила нові канали виїзду ухилянтів за кордон
Сьогодні, 04:30
«Укроборонпром» почав виробляти боєприпаси спільно з країною НАТО
Сьогодні, 03:00
Литовська депутатка прийшла в Європарламент у вишиванці (фото)
Вчора, 20:12

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту