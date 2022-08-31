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Чому Путін досі не позбувся Шойгу: пояснення РНБО

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Чому Путін досі не позбувся Шойгу: пояснення РНБО
 До війни в Україні Шойгу був близький до кремлівського диктатора 
фото з відкритих джерел

Міністр оборони перестав влаштовувати Кремль із кількох причин, стверджує британська розвідка 

Президент РФ Володимир Путін досі не відправив у відставку главу Міністерства оборони Росії Сергія Шойгу через те, що не хоче робити значні кадрові перестановки у скрутний час. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

У Центрі прокоментували дані британської розвідки про те, що російського оборонного міністра фактично відсторонено від реального керівництва військами на війні в Україні.

Причин цьому є кілька:

  • Саме Шойгу запевняв Путіна в хиткому становищі влади в Києві та в тому, що українські регіони, щойно їм дадуть таку можливість, готові відкинути її та підтримати Москву. Він обіцяв Путіну вирішити всі поставлені в Україні завдання складом армії мирного часу – без загальної мобілізації та в найкоротший термін. Як результат – обіцянки залишились невиконаними, а завдання у триденний термін взяти Київ невирішеним.
  • Невдачі російської армії в Україні військові пов’язують з некомпетентністю Шойгу, який не має військової освіти і досвіду, адже більшу частину своєї кар’єри він провів у будівельній галузі і в міністерстві з надзвичайних ситуацій.
  • Шойгу, як головнокомандувач, не користується повагою та довірою генералітету і офіцерського складу контингенту, що діє в Україні. Внаслідок бездарного управління наступальні дії РФ в Україні загальмувались, а військова активність сьогодні обмежується локальними атаками на Донбасі, щоб затримати наступ підрозділів ЗСУ.
  • Крім того, з негласного схвалення Шойгу на загарбаних територіях Херсонської області загострилась боротьба за «владу» між військовими та співробітниками ФСБ. Так, відомо, що люди глави Міноборони РФ помстилися ФСБ за обшуки, не попередивши їх про удари ЗСУ по казармах.

Крім того, ставленики міністра бюджетними коштами платять піарникам за розповсюдження інформації про перекладання відповідальності за провал у війні з Міноборони РФ на ФСБ, а остання у відповідь оприлюднює докази про непідготовленість до війни підлеглих міністра та корупцію в його оточенні.

Раніше повідомлялося, що у військовому керівництві РФ на тлі невдалого ходу війни в Україні виникла криза. Британській розвідці вдалося дізнатися про претензії Путіна до Шойгу щодо управління військами. Шойгу фактично відсторонений від реального керівництва військами в Україні, а про хід війни путіна інформують оперативні командири, які безпосередньо відповідають за бойові дії. 

Нагадаємо, міністр оборони РФ раніше стверджував, що все йде нібито як заплановано, а Росія просто сповільнила наступ спеціально.

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Теги: ЗСУ ФСБ РНБО путін Сергій Шойгу

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