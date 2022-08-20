Шойгу вигадав дві різні причини нападу Росії на Україну

Сергій Шойгу про всяк випадок вигадав дві різні причини війни, звинувативши у обох випадках Україну

Росія одночасно злякалася і вступу України до НАТО і «геноциду жителів Донбасу»

Російська влада продовжує звинувачувати у початку повномасштабного вторгнення саму Україну. Про це міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу заявив на засіданні «Першого Міжнародного антифашистського конгресу».

За словами Шойгу, Україна взяла курс на НАТО – і це нібито створило «неприйнятні загрози безпеці Росії». Крім того, очільник російського Міноборони повторив відому пропагандистську байку про «вісім років обстрілів Україною території Л-ДНР». Тож, пояснив Сергій Шойгу, Росія і напала на Україну, аби «припинити геноцид жителів Донбасу».

Міністр оборони визнав також, що рішення про початок війни ухвалив президент Росії Володимир Путін.

Нагадаємо, що кремлівська влада регулярно оприлюднює нові й нові вигадані нею причини повномасштабної війни проти України. Так, у травні секретар Радбезу Микола Патрушев заявив, що Росія напала на Україну, щоб зірвати плани Заходу про зміну влади у Кремлі.