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Шойгу вигадав дві різні причини нападу Росії на Україну

Володимир Миленко
glavcom.ua
Шойгу вигадав дві різні причини нападу Росії на Україну
Сергій Шойгу про всяк випадок вигадав дві різні причини війни, звинувативши у обох випадках Україну
фото: міністерство оборони Росії

Росія одночасно злякалася і вступу України до НАТО і «геноциду жителів Донбасу»

Російська влада продовжує звинувачувати у початку повномасштабного вторгнення саму Україну. Про це міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу заявив на засіданні «Першого Міжнародного антифашистського конгресу».

За словами Шойгу, Україна взяла курс на НАТО – і це нібито створило «неприйнятні загрози безпеці Росії». Крім того, очільник російського Міноборони  повторив відому пропагандистську байку про «вісім років обстрілів Україною території Л-ДНР». Тож, пояснив Сергій Шойгу, Росія і напала на Україну, аби «припинити геноцид жителів Донбасу».

Міністр оборони визнав також, що рішення про початок війни ухвалив президент Росії Володимир Путін.

Нагадаємо, що кремлівська влада регулярно оприлюднює нові й нові вигадані нею причини повномасштабної війни проти України. Так, у травні секретар Радбезу Микола Патрушев заявив, що Росія напала на Україну, щоб зірвати плани Заходу про зміну влади у Кремлі.

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Теги: війна росія Сергій Шойгу

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