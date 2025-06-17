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Масований обстріл Києва: лікарі повідомили про стан поранених

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Масований обстріл Києва: лікарі повідомили про стан поранених
Пошуково-рятувальні роботи тривають
фото: ДСНС України, Facebook

Троє поранених перебувають у відділенні інтенсивної терапії

Після нічної масованої атаки РФ на Київ до однієї зі столичних лікарень було доставлено 24 людини. З них 19 госпіталізували після огляду, а решта отримали амбулаторну допомогу. Головний лікар Сергій Дубров повідомив, що дзвінок про масову госпіталізацію надійшов о 4:36 ранку, і вже за 10 хвилин прибули перші «швидкі», інформує «Главком»

Головлікар повідомив, що більшість пацієнтів перебувають у стані середньої тяжкості, їх доставили до відділення політравми. Троє поранених перебувають у відділенні інтенсивної терапії, ще троє – в операційній.

«У більшості випадків – це закриті черепно-мозкові травми. У відділенні інтенсивної терапії пацієнтка з відкритою черепно-мозковою травмою. А також (у поранених – ред.) є множинні пошкодження шкіри та м'яких тканин тулуба та кінцівок, забої грудної клітини – це основні пошкодження, які отримали внаслідок обстрілу», – повідомив Сергій Дубров.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

Теги: Київ обстріл ракетна атака росія міністр лікар університет Щастя відео

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