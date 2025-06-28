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Прем’єр-міністр Угорщини заявив, що не дозволить прийняти Україну в ЄС і НАТО

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Прем’єр-міністр Угорщини заявив, що не дозволить прийняти Україну в ЄС і НАТО
Віктор Орбан вважає, що вступ України в Альянс наблизить війну до Європи
фото з відкритих джерел

Віктор Орбан вважає, що вступ України в Альянс наблизить війну до Європи

 

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України в НАТО означатиме війну з Росією, а вже наступного дня почнеться Третя світова війна. Про це він написав у соцмережі X, передає «Главком».

«Україна в НАТО? Це означатиме війну з Росією, а наступного дня – Третю світову війну. Тим часом безрозсудний поспіх ЄС прийняти Україну перетягне лінію фронту в серце Європи. Це не дипломатія, це божевілля – сірники в порохову бочку не кидають», – наголосив Орбан.

Орбан заявив, що вступ України до НАТО означатиме Третю світову війну
Орбан заявив, що вступ України до НАТО означатиме Третю світову війну
скріншот: соцмережа Віктора Орбана в X

Він також додав, що не дозволить перетворити Європу на поле бою.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив проти вступу України до Європейського Союзу, заявивши, що головною перепоною для цього є війна.

Орбан заявив у Брюсселі, що прибув на саміт ЄС із «результатами» від угорського народу, який, за його словами, рішуче виступив проти вступу України до Європейського Союзу. Посилаючись на референдум «Вокс 2025», Орбан стверджує, що 95% тих, хто проголосував, сказали «ні» членству України в ЄС.

Раніше «Главком» інформував, що угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що рішення про вступ України до Європейського Союзу залежить виключно від громадян ЄС, зокрема, угорців.

Також «Главком» повідомляв, що посилаючись на референдум «Вокс 2025», Орбан стверджує, що 95% тих, хто проголосував, сказали «ні» членству України в ЄС

Крім того, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

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Теги: Віктор Орбан Угорщина війна Україна НАТО

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