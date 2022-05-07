Чорногорія приєднається до всіх антиросійських санкцій

Допомога нового уряду Чорногорії Україні буде збільшуватися

Чорногорія готується до введення всіх пакетів антиросійських санкцій. Також анонсовано, що допомога Україні за різними напрямками буде збільшуватися. Про це заявив Міністр закордонних справ Чорногорії Ранко Кривокапич. Про це повідомляється в Facebook посольства України в Чорногорії.

В ході бесіди з тимчасово повіреною у справах України в Чорногорії Наталією Фіялкою глава МЗС зазначив, що допомога нового уряду Україні буде збільшуватися, а також у всіх відомствах триває підготовка до впровадження Чорногорії всіх пакетів антиросійських санкцій.

«Як і в кожній великій історичній справі, мова йде не тільки про політику і прагматику. Набагато більше, ніж це – почуття спільних цінностей і сильні емоції до страждань українського народу», – заявив глава чорногорської дипломатії.

Нагадаємо, що за останні дні у світі сталося кілька резонансних подій, пов’язаних із санкційними обмеженнями Росії, керівників путінського режиму та його системотворчих бізнесменів.

Так, за інформацією ЗМІ, У Франції правоохоронці заарештували віллу російського олігарха Фрідмана.

Японія запровадила нові санкції проти РФ, заморозивши активи 140 громадян країни-агресора.

Євросоюз, як стало відомо, збирається запровадити санкції проти коханки Путіна Аліни Кабаєвої.

А металургійний холдінг «Євраз», який є одним із найбільших бізнес-активів олігарха Романа Абрамовича (і виготовляє майже усі залізничні колеса в Росії), потрапив під санкції Великої Британії.