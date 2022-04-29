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    У Чорногорії затверджено новий проєвропейський уряд

    Члени нового уряду Чорногорії, затвердженого 28 квітня<br /><br /> - У Чорногорії затверджено новий проєвропейський уряд
    Члени нового уряду Чорногорії, затвердженого 28 квітня

    фото: Aleksandar Ljumovic / RFE/RL

    Прем'єр назвав п’ять пріоритетів

    У Чорногорії затверджено новий уряд меншини, до складу якого увійшли помірні партії, які є як проєвропейськими, так і просербськими. Прем'єр-міністр Дрітан Абазович заявив, що ключовою метою Кабміну буде розблокувати реформи для входження до Європейського Союзу. Про це повідомляється в Twitter прем'єра Чорногорії та Reuters.

    «Уряд Чорногорії готовий досягти очікуваних результатів і буде щиро прагнути стати наступною державою-членом ЄС!», – пише Абазович.

    Новий уряд країни 28 квітня заручився підтримкою 46 депутатів у 81-місцевому парламенті. Таким чином є ймовірність, що він може постати перед труднощами при просуванні ключових законів, які повинні бути підтримані більшістю в 2/3 голосів.

    За словами прем'єра, новий уряд спиратиметься на два основних стовпи: верховенство закону й економічний розвиток. Крім того, Чорногорія «перш за все потребує політичної та соціальної стабільності».

    Новий уряд прийшов на зміну Кабінету колишнього прем'єр-міністра Здравко Крівокапича, якому було оголошено вотуму недовіри через три місяці при владі.

    Чорногорія є членом НАТО, і почала переговори про вступ до ЄС в 2012 році.

    Консервативні просербські та проросійські партії бойкотували голосування по новому уряду.

    Громадянська партія Абазовича входила в колишню правлячу коаліцію і критикувала колишній уряд за мляве ставлення до пандемії Covid-19, погану репутацію в залученні інвестицій та уповільнення європейської інтеграції.

    Абазович заявив чорногорським законодавцям, що основна увага нового уряду буде зосереджена на реформах, необхідних ЄС, щоб країна могла попросити прискорити процес вступу у світлі нової ситуації, створеної війною РФ проти України.

    Прем'єр сказав, що п'ятьма пріоритетами уряду будуть: боротьба з корупцією, більш стійкі інвестиції та розвиток, захист навколишнього середовища і краща турбота про дітей і молодь.

    Нагадаємо, на початку лютого парламент Чорногорії проголосував за недовіру проросійському урядові.

    Теги: ЄС росія окупанти НАТО інвестиції Чорногорія війна партії Україна уряд молодь окупація #stoprussia
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    У Чорногорії затверджено новий проєвропейський уряд