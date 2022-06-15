У Київ приїхали прем’єри Албанії та Чорногорії (відео)

Зеленський вітає делегації двох країн на Банковій

Світові лідери своїми візитами виказують підтримку Україні

До України продовжують приїжджати міжнародні партнери. Сьогодні, 15 червня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою та прем’єр-міністром Чорногорії Дрітаном Абазовичем. Політики прибули до Києва із візитом.

«Це важливий прояв підтримки нашого народу», – наголосив глава України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 15 червня в Україну прибуде президент Франції Еммануель Макрон. Згодом цю заяву спростували.

Натомість Німеччина поки не підтверджує візит Шольца до Києва. Як повідомлялося, Шольц збирається приїхати в Україну. Вже в червні може відбутися спільний візит з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

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