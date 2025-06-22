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CNN розкрив деталі про озброєння, яким США вдарили по Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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CNN розкрив деталі про озброєння, яким США вдарили по Ірану
Американський стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit
фото: Reuters

США застосували протибункерну бомбу під час ударів по іранських ядерних об’єктах

Сполучені Штати використали бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), відому як «бункерознищувач», під час ударів по ядерних об’єктах Ірану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Згідно з інформаційним бюлетенем ВПС США, MOP – це 30-тисячна фунтів (приблизно 13,6 тонни) бомба, яка містить 6 тисяч фунтів (приблизно 2,7 тонни) вибухівки. Вона була «розроблена для досягнення і знищення зброї масового ураження наших противників, розташованої на добре захищених об’єктах».

Удар США по Ірану став першим відомим випадком застосування MOP у бойових діях.

Перед операцією деякі офіційні особи США висловлювали сумніви щодо того, чи зможе MOP повністю знищити ядерні об’єкти Ірану, враховуючи, що установки для збагачення урану розташовані дуже глибоко під землею.

Відомо, що американські стратегічні бомбардувальники B-2 Spirit є єдиними літаками, здатними нести такі бомби. За інформацією CNN, США залучили шість B-2 для скидання дванадцяти «бункерних» бомб на ядерний об’єкт Фордо в Ірані.

За словами чиновника, підводні човни ВМС США випустили 30 крилатих ракет Tomahawk (TLAM) по двох інших об’єктах – Натанзу та Ісфахану, крім того, бомбардувальники B-2 скинули ще два протибункерних снаряди на Натанз.

Раніше ми писали, що президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Сьогодні ввечері я можу повідомити світу, що удари стали вражаючим військовим досягненням. Ключові об’єкти Ірану з збагачення урану були повністю і безповоротно знищені», – заявив Трамп у своєму першому публічному виступі після ударів.

Нагадаємо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Теги: США Іран бомбардування озброєння

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