США та Китай незабаром обговорять нову торговельну угоду

Президент Трамп поговорив з головою Китаю Сі Цзіньпіном щодо триваючої торговельної суперечки між США та Китаєм, і це може змінити ситуацію

Президент США Дональд Трамп вчора провів телефонну розмову з очільником Китаю Сі Цзіньпіном і заявив, що вони незабаром обговорять торговельну угоду. Це відкриває перспективу нових домовленостей між двома державами. Про це пише «Главком», посилаючись на CBS News.

Американський лідер заявив, що його розмова з Сі Цзіньпіном торкалася практично лише торгівлі, Україна та Іран не обговорювалися. Президент США повідомив, що дату та місце нової зустрічі з Китаєм з питань реалізації торговельної угоди буде оголошено пізніше.

«Ми проінформуємо ЗМІ про графік та місце майбутньої зустрічі», – написав він у соцмережі Truth Social.

«Розмова була майже повністю сфокусована на торгівлі. Ми не обговорювали нічого з питань Росії/України чи Ірану», – додав Трамп.

Він зазначив, що розмова тривала приблизно півтори години, назвав її «дуже позитивною».

Як нагадують журналісти, США та Китай призупинили торговельну війну та тимчасово знизили взаємне мито за підсумками переговорів у Женеві. Проте вже за кілька тижнів Пекін і Вашингтон звинуватили один одного в порушенні угоди. Це поставило під загрозу перспективу особистої зустрічі лідерів, якої прагнув Трамп.

Обидва лідери підтвердили, що виконуватимуть досягнуту у травні угоду про взаємне зниження мит (з боку США – зі 145 до 30%, з боку Китаю – зі 125 до 10%). Трамп раніше звинувачував Пекін у порушенні домовленостей через відсутність прогресу щодо експорту стратегічної сировини. Наразі він стверджує, що в цьому напрямку досягнуто зрушення.

Минулого тижня Трамп звинуватив Китай у порушенні угоди від 12 травня. Американські чиновники заявили, що Китай приховує деякі товари, зокрема рідкісноземельні мінерали, експорт яких він погодився відновити згідно з угодою. Раніше цього тижня Китай заявив, що США підривають угоду, запроваджуючи нові правила експортного контролю щодо чіпів штучного інтелекту та плануючи анулювати китайські студентські візи.

Сі Цзіньпін закликав США «відмовитися від негативних заходів», дотримуватися паритету в переговорах і не провокувати конфлікт із тайванського питання.

«Щоб перенаправити гігантський корабель китайсько-американських відносин, ми маємо взяти штурвал до своїх рук і задати правильний курс», – заявив він. Зокрема, Китай вимагає скасувати обмеження на експорт мікрочіпів та припинити відкликати візи у студентів, які навчаються за важливими науковими спеціальностями.

Як стало відомо, команди США та Китаю незабаром зустрінуться – місце буде визначено пізніше. США представлятимуть міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Латнік і торговий представник США, посол Джемісон Ґрір.

Як відомо, Білий дім повідомив, що цього тижня ймовірно відбудеться телефонна розмова між президентами США та Китаю. Тим часом джерела, наближені до адміністрації Дональда Трампа, стверджують, що ідея спілкування з Сі Цзіньпіном стала для Трампа своєрідною нав’язливою думкою. Як і у випадку з обіцянкою швидко завершити війну в Україні, він переконаний, що особистий діалог із китайським лідером здатен врегулювати всі торговельні суперечності між державами.