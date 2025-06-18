Конфлікт між Ізраїлем та Іраном загострився: головне за ніч

Вибухи пролунали над Тель-Авівом та Тегераном

Іран атакував Ізраїль ракетами, потім отримав відповідь, роль США у конфлікті між країнами, Росія вдарила по Запоріжжю, у Києві дістали тіла ще трьох загиблих. «Главком» зібрав головні події ночі проти 18 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Іран атакував Ізраїль

У ніч на 18 червня Іран запустив на Ізраїль балістичні ракети, передає «Главком» із посиланням на Breaking911 та Fox news.

Breaking911 повідомляє, що Іран випустив 25 балістичних ракет по населених пунктах Ізраїлю. Повідомлень про постраждалих немає. Спостерігалися перехоплення.

CNN пише, що вибухи пролунали над Тель-Авівом, ізраїльські засоби ППО намагаються перехопити снаряди у небі. Раніше ізраїльські військові заявили, що виявили ракети, запущені з території Ірану та порекомендували жителям країни пройти в укриття.

Ізраїль вдарив по Ірану

У ніч на 18 червня Ізраїль відповів Ірану на атаку та завдав ударів по Тегерану – там пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Time.

Повідомляється, що ізраїльські військові випустили попередження про евакуацію для жителів 18-го округу Тегерана, одного з бідніших районів іранської столиці, який знаходиться на південь від міжнародного аеропорту Мехрабад та використовується внутрішніми авіалініями та іранськими ВПС.

У попередженні говорилося, що військові починають там операцію «в найближчі години».

Ізраїль чекає на допомогу США, Іран готовий відповідати

Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, інформує «Главком».

За його словами, наразі Ізраїль перебуває в очікуванні позиції Трампа щодо завершення розпочатої кампанії проти Тегерана. Представники обох країн ведуть постійні консультації з приводу ходу бойових дій на іранській території та потенційної участі США в операції.

Втім, за інформацією ізраїльських джерел, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху наразі не звертався до американського президента із прямим проханням завдати удару по підземному ядерному об’єкту в Фордо. Ізраїль сподівається, що Трамп ухвалить рішення самостійно, без тиску з боку офіційного Тель-Авіва.

Водночас, Іран готується завдати ударів по американських військових базах на Близькому Сході у разі втручання США у збройне протистояння між Ізраїлем та Іраном. Про це повідомляє The New York Times, передає «Главком».

Як зазначається, за даними розвідки, Іран уже розмістив ракети та інші види озброєння, які можуть бути задіяні проти американських об'єктів у регіоні.

Міністр оборони Ірану, коментуючи ситуацію, заявив, що всі американські бази на Близькому Сході перебувають «у зоні досяжності» і можуть бути повністю знищені, якщо Сполучені Штати почнуть надавати військову підтримку Ізраїлю.

Погрози Трампа

Президент США Дональд Трамп пригрозив верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї, заявивши, що той є «легкою мішенню». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на публікацію Трампа в мережі Truth Social.

У своєму дописі американський лідер заявив, що Сполучені Штати достеменно знають місцезнаходження іранського духовного керівника.

«Він – легка мішень, але зараз перебуває у безпечному місці. Ми не плануємо його ліквідовувати (вбивати!), принаймні наразі», – написав Трамп.

Росія вдарила по Запоріжжю, виникла пожежа

У ніч на 18 червня Росія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За інформацією Федорова, внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя на одному з підприємств виникла пожежа.

«Сталося загоряння на території одного з підприємств. Попередньо, люди не постраждали», – написав Федоров.

У Києві з-під завалів дістали тіла трьох людей

У Солом’янському районі Києва рятувальники дістали з-під завалів дев’ятиповерхового будинку тіла ще трьох загиблих. Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає «Главком».

Зазначається, що за цією адресою у Солом'янському районі наразі виявлено 11 жертв.