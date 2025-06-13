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Ізраїль понад пів року готував удар по Ірану – Axios

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ізраїль понад пів року готував удар по Ірану – Axios
Пошкоджена будівля у Тегерані після атаки Ізраїлю
фото: Reuters

Єрусалим розробляв операцію з жовтня 2024 року через ядерну загрозу з боку Тегерану

Ізраїль таємно готував атаку на Іран протягом восьми місяців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Журналісти зазначають, що Ізраїль розробляв операцію з жовтня 2024 року. Причиною атаки є розробка ядерної зброї Іраном, яку ізраїльський уряд вважає «екзистенційною загрозою».

Ізраїль готувався до атаки попри наміри США укласти ядерну угоду з Іраном. Премʼєр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу повідомляв адміністрації президента Трампа, що «не атакуватиме Іран». Білий дім своєю чергою заявив, що атака Ізраїля на Іран буде «особистою справою» Ізраїля.

Двоє ізраїльських чиновників заявили Axios, що Трамп та його команда лише публічно вдавали, що виступають проти нападу на Іран, і не висловлювали своєї незгоди приватно. «У нас був чіткий дозвіл США», – розповів один зі співрозмовників журналістів.

Раніше Трамп підтвердив журналістам, що знав про атаку Ізраїля на Іран. Але заперечив координацію Ізраїля та США у початку такої операції. Державний секретар Марко Рубіо заявив, що напад Ізраїлю був «одностороннім» без участі США.

Нагадаємо, Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом.

Адміністрація президента Ірану Масуда Пезешкіяна оприлюднила заяву, в якій оголосила, що країна помститься за кров кожного, хто загинув в результаті ізраїльських ударів. Керівництво Ізраїлю попередило населення, що відповідь Ірану на ізраїльські удари буде найближчим часом і може передбачати запуск сотень балістичних ракет.

Як повідомлялося, Ізраїль, Іран, Ірак, Йорданія і Сирія закрили свої повітряні простори після того, як Ізраїль завдав ударів по військових і ядерних об'єктах в Ірані. Світові авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси.

Раніше Ізраїль оголосив про закриття дипломатичних місій по всьому світу після ударів по Ірану. «З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», – йдеться в повідомленні посольства у Києві.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має негайно піти на ядерну угоду, аби уникнути подальших руйнувань і жертв, які можуть принести наступні атаки.

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Теги: Дональд Трамп Іран США Ізраїль

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