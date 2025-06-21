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Трамп звільнив понад 600 співробітників «Голосу Америки» – NYT

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Трамп звільнив понад 600 співробітників «Голосу Америки» – NYT
В березні Трамп звинуватив VOA у поширенні «антиамериканської» та партійної «пропаганди», назвавши її «голосом радикальної Америки»
фото: Reuters

Адміністрація Трампа звільнила понад 600 співробітників «Голосу Америки»: критика «антиамериканської пропаганди» та скорочення мовлення

Адміністрація Дональда Трампа у п'ятницю надіслала повідомлення про звільнення понад 600 співробітникам «Голосу Америки» (Voice of America, VOA) – федерально фінансованої новинної організації, відомої своїми незалежними репортажами для країн з обмеженою свободою преси. Ці скорочення штату зменшать кількість працівників VOA до менш ніж 200 осіб, що становить приблизно 1/7 від чисельності штату на початку 2025 року. Журналісти та допоміжний персонал будуть відправлені в оплачувану відпустку до їхнього остаточного звільнення 1 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Ці звільнення є черговим етапом «атак» адміністрації Трампа на фінансовані з федерального бюджету новинні мережі. Ще в березні президент Трамп звинуватив VOA у поширенні «антиамериканської» та партійної «пропаганди», назвавши її «голосом радикальної Америки». Після цього він підписав виконавчий указ, який фактично закликав до ліквідації новинного агентства. Це призвело до відправлення майже всіх репортерів «Голосу Америки» в оплачувану відпустку, припинивши його новинну діяльність вперше з моменту заснування у 1942 році.

Карі Лейк, союзниця Трампа та старший радник Агентства США з питань глобальних медіа (USAGM), яке наглядає за VOA, раніше цього місяця повідомила Конгрес про намір скоротити більшість посад у «Голосі Америки». У її листі було зазначено, що лише менше 20 співробітників мають залишитися в медіаорганізації згідно із законами, прийнятими Конгресом для її створення та фінансування. П'ятничні повідомлення про звільнення залишають близько 200 співробітників після звільнення сотень підрядників минулого місяця.

Петсі Відакусвара, колишня голова бюро «Голосу Америки» в Білому домі, яка також отримала повідомлення про звільнення, заявила, що рішення пані Лейк «ознаменує кінець 83 років незалежної журналістики, яка підтримувала американські ідеали демократії та свободи в усьому світі». Вона веде судовий позов проти Лейк та USAGM і закликала Конгрес втрутитися та висловити підтримку організації, заснованій для боротьби з нацистською пропагандою та висвітлення подій у країнах, що придушують незалежну журналістику та свободу слова.

«Москва, Пекін, Тегеран та екстремістські групи заполонили світовий інформаційний простір антиамериканською пропагандою», – наголосила Відакусвара. «Не поступайтеся цією позицією, заглушуючи голос Америки».

Карі Лейк назвала «Голос Америки» «роздутою, безвідповідальною бюрократією» та пояснила звільнення 639 співробітників метою усунути «дисфункцію, упередженість та марнотратство». Вона додала: «Я пишаюся тим, що виконую указ президента Трампа та досягаю результатів, які ставлять Америку на перше місце».

Незважаючи на те, що майже два місяці тому суддя окружного суду наказав Лейк відновити роботу новин «Голосу Америки», щоб вона могла «служити постійно надійним та авторитетним джерелом новин» по всьому світу, більшість співробітників організації залишилася у оплачуваній відпустці. За даними судових документів, наразі «Голос Америки» надає новини лише чотирма мовами та має радіомовлення тільки в Афганістані. Це значне скорочення порівняно з лютим, коли в ньому працювало близько 1300 журналістів, які вели мовлення 49 мовами для аудиторії понад 360 мільйонів людей по всьому світу.

Нагадаємо, ввечері, 2 травня, працівники «Голосу Америки», які перебували у вимушеній відпустці через припинення фінансування, знову отримали доступ до внутрішніх мереж. 

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Теги: ЗМІ США Дональд Трамп звільнення

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