Нові дані американської розвідки свідчать про те, що Тегеран розробляє конкретні плани нападу на високопосадовців адміністрації Дональда Трампа у Вашингтоні з використанням так званої «брудної бомби» або хімічної зброї. Про це повідомили семеро американських чиновників, передає «Главком» із посиланням на CNN.

Попри те, що в США тривають дискусії щодо реальної спроможності Ірану втілити цей задум і наразі йдеться радше про підготовку альтернативних варіантів дій, а не про неминучу атаку, виявлений план містить чіткі локації та цілі, що вже викликало інтенсивну підготовку американських служб до надзвичайних ситуацій.

За словами джерел, таке планування є тривожним сигналом готовності Ірану до ескалації на тлі триваючих військових ударів США та жорсткої економічної блокади, яка, за оцінками посадовців, руйнує іранську економіку. Хоча речниця Білого дому Лорен Біс заявила, що наразі реальних загроз для країни немає, минулого тижня американські чиновники провели низку екстрених нарад для протидії цій небезпеці, а Секретна служба навіть перемістила міністра фінансів Скотта Бессента до військового житла. Ситуація розгортається на тлі важких дипломатичних переговорів щодо припинення війни, розпочатої Трампом у лютому, а також протистояння в Ормузькій протоці, де жодна зі сторін поки не готова до суттєвих поступок.

Представники нацбезпеки наголошують на вразливості США перед нетрадиційною зброєю, адже «брудну бомбу», звичайний вибуховий пристрій із радіоактивними матеріалами, відносно нескладно зібрати, а для теракту не обов’язково засилати професійних диверсантів, достатньо завербувати когось усередині країни. Розвідка також зафіксувала інформацію про можливе завчасне закладення Тегераном ядерних матеріалів чи хімічних агентів на території США ще роки або десятиліття тому.

Експерти пояснюють, що хоча «брудна бомба» значно слабша за ядерну, вона є «зброєю терору», здатною розсіяти радіацію на кілометри, викликати тяжкі хвороби та зробити цілі райони непридатними для життя. Водночас у місії Ірану при ООН у Нью-Йорку категорично відкинули звинувачення щодо хімічної зброї, назвавши їх сфабрикованими, але залишили без коментарів дані про «брудну бомбу».

Окреме занепокоєння у Вашингтоні викликає зниження можливостей для завчасного викриття змов через те, що в червні втратив чинність ключовий закон про стеження за іноземцями на тлі конфлікту між Білим домом і Конгресом щодо екскерівника нацрозвідки Білла Пулта. Минулого тижня генпрокурор Тодд Бланш, директор Нацрозвідки Джей Клейтон та директор ЦРУ Джон Реткліфф листом закликали Конгрес терміново поновити дію закону через підвищений рівень загрози, про який уже поінформували законодавців із «Банди вісімки».

Паралельно США відстежують інший масив розвідданих про можливу підготовку Іраном хімічних атак проти американських військ на Близькому Сході, які, за визнанням чиновників, наразі не мають належного захисту – через це, як повідомило CNN, Вашингтон терміново забезпечує дипломатів і розвідників у регіоні захисним спорядженням.

Попри розуміння ризику нищівної помсти з боку США, іранські прихильники жорсткої лінії можуть зважитися на такий крок у найближчі критичні тижні, щоб зірвати переговори, або ж якщо керівництво країни вирішить, що під загрозою опинилося саме виживання режиму.

Раніше ізраїльська розвідка повідомила ЦРУ про наміри Ірану організувати замах на президента США Дональда Трампа та інших високопосадовців. За наявною інформацією, для атак планують використовувати безпілотники.