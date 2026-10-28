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Голлівудський актор став найсексуальнішим чоловіком світу (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ноа Вайлі сфотографувався для обкладинки журналу People
фото: Іnstagram.com/people

Звання найсексуальнішого чоловіка отримав відомий володар премії «Еммі» та «Золотого глобуса»

Стало відоме імʼя найсексуальнішого чоловіка світу за версією журналу People. Ним став 55-річний голлівудський актор, відомий за серіалами «Бібліотекарі» та «Пітт». Як пише «Главком», для зірки ця перемога стала несподіванкою.

Реакція актора на звання найсексуальнішого чоловіка світу

Голлівудський актор став найсексуальнішим чоловіком світу (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/people

Так, новим володарем титулу Sexiest Man Alive став американський актор Ноа Вайлі. Він зізнався, що спочатку не повірив у свою перемогу та подумав, що це жарт. «Це звучало як розіграш. Я не очікував, що в цьому житті отримаю такий титул. Це правда. Моя дружина Сара цілком задоволена цим і вважає це підтвердженням свого смаку в чоловіках», – розповів актор.

Ноа Вайлі зі своєю дружиною
Ноа Вайлі зі своєю дружиною
фото: Іnstagram.com/therealnoahwyle

Однак дружина актора змогла переконати його, що він гідний цього звання. Також жінка зауважила, що цей титул визнає її бездоганний смак. «Вона вважає, що я хороша людина, і що те, ким я є, яким батьком і чоловіком є, варте того, щоб про це розповідати», – сказав Вайлі.

Що відомо про Ноа Вайлі

Голлівудський актор став найсексуальнішим чоловіком світу (фото) фото 2
фото: Іnstagram.com/people

Ноа Вайлі є відомим американським актором, режисером і сценаристом. Здобув популярність завдяки ролям лікарів у серіалах «Швидка допомога», «Пітт» та інших. За роль у «Швидкій допомозі» актор п'ять разів номінувався на премію «Еммі».

Ноа Вайлі у ролі лікаря
Ноа Вайлі у ролі лікаря
фото: Іnstagram.com/therealnoahwyle

Вайлі також зіграв Стіва Джобса у фільмі «Пірати Кремнієвої долини», Флінна Карсена у франшизі «Бібліотекар» і Тома Мейсона у серіалі «Колапс». У 2026 році актор отримав зірку на Голлівудській алеї слави.

У 2026 році Вайлі також став лауреатом премії «Золотий глобус» за роль у серіалі «Пітт». Актор одружений із Сарою Вайлі, з якою виховує доньку Френсіс.

До слова, у 2025 році за версією журналу People найкрасивішим чоловіком у світі було названо зірку серіалу «Бріджертони», актора Джонатана Бейлі  37-річний актор також знявся для нового випуску видання, представши на одній з обкладинок напівоголеним у синіх джинсах, обіймаючи цуценя. 

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Теги: шоубіз США голлівудський актор актор

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