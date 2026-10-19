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США видали ордер на арешт колишнього лідера Куби

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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США видали ордер на арешт колишнього лідера Куби
Американська сторона пов’язує його з організацією операції, під час якої збили літаки
фото: Reuters

Рауля Кастро пов’язують зі справою про збиття двох цивільних літаків у 1996 році, коли загинули четверо людей

Суд Маямі підписав ордер на арешт колишнього лідера Куби Рауля Кастро у справі про збиття двох цивільних літаків у 1996 році. Документ видали в межах кримінального провадження на рівні штату Флорида. Про це повідомляє NBC 6 South Florida, передає «Главком».

Справа стосується загибелі чотирьох людей, які перебували на борту літаків організації Brothers to the Rescue. Вони виконували гуманітарні місії, зокрема допомагали кубинським біженцям.

Інцидент стався 24 лютого 1996 року над міжнародними водами. Тоді кубинські військові літаки збили два цивільні літаки Cessna. Загинули Карлос Коста, Армандо Алехандре-молодший, Маріо де ла Пенья та Пабло Моралес.

На той час Рауль Кастро був міністром оборони Куби. Американська сторона пов’язує його з організацією операції, під час якої збили літаки. Водночас ці твердження мають розглядатися в межах відповідного кримінального провадження.

Ордер підписала суддя Одинадцятого судового округу Флориди Аріана Фахардо Оршан. За інформацією NBC 6, генеральний прокурор Флориди Джеймс Утмайєр мав повідомити додаткові подробиці справи під час пресконференції.

У травні 2026 року Міністерство юстиції США оголосило про федеральні обвинувачення проти Рауля Кастро та ще п’ятьох громадян Куби у зв’язку зі збиттям літаків. Серед пунктів обвинувачення – вбивство чотирьох людей, знищення повітряних суден і змова з метою вбивства громадян США.

Раулю Кастро 95 років. Він був президентом Куби з 2008-го до 2018 року, а до цього очолював міністерство оборони країни. Інформації про його затримання після підписання ордера не повідомляли.

Армія резерву США перевіряє готовність формувань, які можуть знадобитися Південному командуванню протягом найближчих чотирьох місяців. У внутрішньому запиті йдеться про потребу в шести типах військових підрозділів, хоча сама Куба в документі не згадується.

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Теги: Куба США кримінал політика суд

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