Франція планує розмістити ядерну зброю у десяти країнах Європи – WSJ

Повний контроль над ядерними ракетами лишається у Франції

Париж розширює співпрацю із союзниками у сфері ядерного стримування на тлі сумнівів щодо надійності американських гарантій безпеки

Франція працює з десятьма європейськими країнами над посиленням ядерного стримування Росії. Ініціатива президента Еммануеля Макрона передбачає можливе розміщення французьких винищувачів Rafale, здатних нести ядерну зброю, на території європейських партнерів. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає «Главком».

За даними видання, до ініціативи долучилися Велика Британія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Польща, Греція, Фінляндія, Норвегія, Швеція та Данія. Рівень їхньої участі відрізняється, а конкретні умови співпраці Париж обговорює з кожною країною окремо.

Окрім можливого розміщення винищувачів, план передбачає створення нової інфраструктури, захищених каналів зв’язку, систем раннього попередження та механізмів обміну розвідувальними даними. За задумом французької сторони, це має ускладнити для Росії планування можливого конфлікту та посилити оборонні можливості Європи.

Радник Макрона з питань стратегічних справ Ксав’є Шатель заявив, що така модель дасть Франції додаткові можливості для розосередження ядерних сил у разі ядерної ескалації.

Попри участь партнерів, рішення про застосування французької ядерної зброї залишатиметься виключно за Парижем. Як пише видання, європейські країни не отримають права самостійно ухвалювати такі рішення.

Французька ініціатива розвивається на тлі дискусій у Європі щодо готовності США захищати союзників, зокрема в разі ядерної загрози. Водночас міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив, що французький план не має замінити американські гарантії, а повинен доповнити їх.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна не планує розміщувати ядерну зброю на своїй території в мирний час. За його словами, участь у французькій ініціативі дає змогу отримувати інформацію та долучатися до обговорення питань безпеки.

Франція має близько 290 ядерних боєголовок і зберігає незалежний контроль над своїм арсеналом. У березні Макрон оголосив про зміну ядерної доктрини країни та розширення співпраці з європейськими партнерами.

Варто нагадати, що британські винищувачі вперше долучилися до французьких навчань із відпрацювання сценарію застосування ядерної зброї. Літаки двох країн діяли спільно над Середземним морем на тлі загострення відносин із Росією та дискусій про безпеку Європи.