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США знову залишили Київ без попередження про балістичну атаку – ЗМІ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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США знову залишили Київ без попередження про балістичну атаку – ЗМІ
С-400 «Тріумф» – російський зенітний ракетний комплекс великої дальності, призначений для ураження повітряних цілей, зокрема літаків, безпілотників і ракет
фото: росЗМІ

Чергова російська атака на столицю відбулася без завчасного сповіщення з боку американських партнерів

Сполучені Штати Америки знову не надали Україні завчасного попередження про балістичну атаку Росії на Київ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Радіо Свобода Алекса Рауфоглу, який оприлюднив інформацію власних джерел.

За інформацією журналіста, черговий балістичний удар по українській столиці відбувся без попереднього повідомлення про загрозу. «Знову не було жодного попереднього сповіщення щодо балістичної атаки на Київ, що щойно сталася», – зазначив Рауфоглу.

Нагадаємо, що Україна 12 жовтня не отримала від Сполучених Штатів попередження про запуск російських балістичних ракет під час масованої атаки. 

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки російських обстрілів столиці. За його словами, від початку доби внаслідок атак постраждали шестеро людей у трьох районах міста. Також підтверджено загибель 21-річної дівчини.

Зокрема, у Солом'янському районі уламки російської ракети влучили у 25-поверховий житловий будинок. Унаслідок цього постраждали троє людей. Медики надали їм необхідну допомогу безпосередньо на місці події.

Крім того, російська атака спричинила пошкодження інфраструктури Київського метрополітену. За інформацією Кличка, внаслідок падіння уламків ворожих цілей зазнала пошкоджень одна з наземних станцій метро на лівому березі столиці.

Зокрема, уламки спричинили розрив контактного та ходового рельсів. Також пошкоджено колії та кабельну мережу метрополітену.

Через наслідки обстрілу рух поїздів червоною лінією метро тимчасово обмежили. Вранці поїзди курсують між станціями «Академмістечко» та «Дарниця» відповідно до встановленого графіка.

Наземні станції «Чернігівська» та «Лісова» тимчасово зачинені на вхід і вихід для пасажирів. На місці пошкоджень працюють фахівці з відновлення колій та кабельних мереж метрополітену.

У Київському метрополітені закликали пасажирів враховувати зміни під час планування поїздок. Про відновлення руху поїздів усією червоною лінією повідомлять додатково.

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Теги: США росія Київ балістичні ракети

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