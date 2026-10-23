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Чи може перемога демократів на виборах змінити курс Трампа щодо України? Пояснення Politico

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Чи може перемога демократів на виборах змінити курс Трампа щодо України? Пояснення Politico
Трамп бажає налагодити відносини з Росією
фото: Getty Images

Європейські чиновники вважають, що перемога демократів на проміжних виборах не врятує Україну від зсуву адміністрації Трампа в бік Росії

У Європі вважають, що ймовірна перемога Демократичної партії на майбутніх проміжних виборах до Конгресу США не зможе кардинально зупинити зближення адміністрації Дональда Трампа з Росією. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Європейські посадовці розраховують лише на локальні успіхи, серед яких відновлення супутникового зв'язку та прискорення постачання засобів ППО. Вони переконані, що Конгрес не зможе забезпечити масштабну військову допомогу для переорієнтації американської політики.

Навіть за умови перемоги демократів, їхні наглядові повноваження набудуть чинності лише на початку наступного року. Це дасть Трампу кілька місяців повної свободи дій. До того ж, демократам доведеться шукати підтримки серед республіканців та протистояти Білому дому, який виправдовує свої рішення прагненням зупинити війну, звинувачуючи опонентів у перешкоджанні реалізації президентського курсу. Законодавці визнають наявність серйозних перешкод, зазначаючи, що виборчої перемоги буде недостатньо для зміни політики США.

Європейські країни також зосереджені на власній політичній нестабільності на тлі майбутніх виборчих перегонів, зокрема у Франції, де лідирує Марін Ле Пен, та низької популярності канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. У той же час двопартійна підтримка України в Конгресі останнім часом не дала вагомих результатів: масштабних пакетів допомоги не ухвалювали від початку каденції Трампа, а прийняті раніше енергетичні санкції проти РФ були ним скасовані.

Попри це, демократи планують прискорити процедури розгляду допомоги, а також протидіяти угодам Білого дому з Москвою. Вони пропонують законопроєкти для відновлення обмежень на російський енергетичний сектор, обмеження прав президента одноосібно скасовувати санкції та розслідування угод щодо імпорту російського дизелю, зобов'язавши компанії (зокрема SpaceX) зберігати відповідну документацію. У Європі сподіваються, що ці кроки принаймні зменшать поступливість США щодо Кремля на тлі зростання російських загроз для країн НАТО.

Раніше повідомлялося, що Росія вимагає від США скасувати всі санкції для нормалізації двосторонніх відносин. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко під час XIX Веронського євразійського економічного форуму в Стамбулі.

За його словами, Москва готова розвивати відносини зі Сполученими Штатами, однак для цього Вашингтон має відмовитися від усіх обмежень проти Росії. 

Варто нагадати, що спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв заявив про готовність Росії розширювати енергетичну співпрацю не лише зі Сполученими Штатами, а й з Європою. Зокрема, Москва готова продавати європейським країнам дизельне пальне, якщо «отримає відповідні запити».

Теги: Дональд Трамп США Європа

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