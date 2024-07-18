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Cоратниця Макрона знову очолила французький парламент

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Cоратниця Макрона знову очолила французький парламент
У третьому турі голосування Брон-Піве здобула необхідну для переобрання відносну більшість голосів
фото: Reuters

Брон-Піве обрано головою парламенту після трьох турів голосування

Яель Брон-Піве, кандидатку від партії президента Еммануеля Макрона, переобрано головою Національної асамблеї Франції. Про це пише французьке видання BFM.

Голосування у французькому парламенті відбувалося у три тури. У третьому турі Брон-Піве здобула необхідну для переобрання відносну більшість голосів.

За підтримки  правоцентристських депутатів вона посіла перше місце з 220 голосами, випередивши Андре Шассеня з лівої партії NFP (207 голосів) і Себастьєна Шену з ультарправої RN (141 голос).

Як пише видання, попри те, що президентська коаліція Макрона посіла лише друге місце на парламентських виборах, вона змогла отримати свого спікера в Національних зборах. Це свідчить про те, що центристські прихильники чинного президента тепер мають шанс сформувати новий уряд.

Голова Національної асамблеї керує організацією роботи парламенту та вважається четвертою за рангом посадовою особою держави. У 2022 році Брон-Піве стала першою жінкою на цій посаді.

Представниця президентської партії Яель Брон-Піве є прихильницею України. За час свого першого головування у французькому парламенті вона декілька разів відвідувала Україну, зокрема Київ та Одесу. У березні цього року, коментуючи заяви французького президента, Брон-Піве також не виключала можливості відправки французьких військових в Україну.

Нагадаємо, 16 липня, президент Франції Еммануель Макрон прийняв відставку прем'єр-міністра Габріеля Аттала і всього уряду Але вони продовжать керувати поточними справами до призначення нового уряду. 

Як повідомлялося, за підсумками парламентських виборів у Франції, лівий «Народний фронт» отримав 182 мандати у 577-місцевому законодавчому органі, блок пропрезидентських сил «Разом» – 168, а ультраправе «Національне об'єднання» Марін Ле Пен та її союзників – 143.

Ці результати є досить сенсаційними, оскільки останні опитування свідчили, що «Національне об'єднання» якщо й не отримає абсолютної більшості, то все ж таки стане партією з найбільшим представництвом у парламенті.

Читайте також: Результати виборів у Франції. Що Макрон робитиме далі?
Теги: парламент Франція Еммануель Макрон

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