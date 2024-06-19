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Французи відкривають в Україні завод з обслуговування систем ППО і радарів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Французи відкривають в Україні завод з обслуговування систем ППО і радарів
Французька збройова компанія Thales відкриє спільне підприємство в Україні
фото: thalesgroup.com

Три угоди були підписані від імені Thales під егідою Міністерства збройних сил Франції та Міністерства стратегічної промисловості України

Французька збройова компанія Thales на виставці Eurosatory підписала три угоди з українською оборонною промисловістю, які покликані посилити підтримку фронту та обороноздатності. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Зазначається, що дві угоди Thales стосуються одного з підприємств акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».

Згідно першої угоди, компанія планує створити спільне підприємство в Україні, яке буде залучене до виробництва засобів радіоелектронної боротьби, обладнання тактичного зв'язку, систем та радарів протиповітряної оборони.

Друга угода стосується засобів радіоелектронної боротьби, в межах якої Thales забезпечить широке технічне обслуговування, випробування і спеціалізовану підготовку обладнання в Україні.

В окремій, третій угоді, підписаній з українською компанією FRDM, що спеціалізується на безпілотниках, Thales має намір спільно розробити й виготовити безпілотний літальний апарат, здатний перевозити боєприпаси та стріляти ними. 

До відома, раніше генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи. За словами Паппергера, заводи Rheinmetall в Україні будуть виробляти снаряди, військову техніку, порох і зенітну зброю.

Раніше найбільший німецький виробник військової техніки вже оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва артилерійських снарядів в Україні.

Теги: Франція завод військова техніка системи ППО

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