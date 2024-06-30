Вибори у Франції: оприлюднено попередні результати

Явка в першому турі парламентських виборів у Франції стала найвищою за останні майже 50 років

У неділю, 30 червня, у Франції завершилось голосування у першому турі парламентських виборів. За результатами екзитполів, у першому турі перемогла ультраправа партія «Національне об'єднання». Про це повідомляє Le Figаro.

Так, за результатами екзитполу Ifop, партія «Національне об'єднання», формальним лідером якої є Марін Ле Пен, здобула підтримку 34,2% виборців.

Ультралівий «Народний фронт» на другому місці з 29,1% голосів. А от політична сила президента Еммануеля Макрона «Відродження» опинилася на третьому місці з 21,5% голосів.

фото: Le Figaro

Явка в першому турі парламентських виборів у Франції стала найвищою за останні майже 50 років і, попередньо, склала 69,7%. Водночас у Франції діє мажоритарна система виборів у парламент і попереду другий тур виборів 7 липня, тож ситуація може змінитися.

Нагадаємо, 30 червня, розпочинається перший тур дострокових парламентських виборів після того, як президент Емманюель Макрон розпустив Національні збори внаслідок поразки на виборах до Європарламенту. За даними ЗМІ, за підсумками голосування може сформуватися перший з часів Другої світової війни ультраправий парламент у Франції, що призведе до «кардинальних змін». Зокрема, лідерка ультраправих Ле Пен та її партія виступають за антиміграційну політику, євроскептицизм та зменшення військової підтримки для України.

До слова, президент Володимир Зеленський перед самітом ЄС у Брюсселі заявив, що Україна розраховує на підтримку Франції після проведення дострокових парламентських виборів у країні, де перемогу прогнозують ультраправим.