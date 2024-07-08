Франція опинилася в безпрецедентній політичній ситуації напередодні Олімпійських ігор

Габріель Атталь готовий сьогодні зустрітись із президентом Макроном

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що 8 липня передасть президенту Еммануелю Макрону заяву про свою відставку. Про це пише телеканал France 24.

Атталь оголосив про це майже відразу після того, як стало відомо, що ліва коаліція «Народний фронт» здобула відносну більшість місць у Національних зборах П'ятої республіки за підсумками другого туру парламентських виборів, а пропрезидентський блок посів друге місце.

Прем'єр заявив: із наближенням Олімпійських ігор у Парижі, які стартують 26 липня, він готовий залишатися на своїй посаді «стільки, скільки вимагатиме обов'язок». Зі свого боку, Єлисейський дворець оголосив, що Еммануель Макрон чекатиме, щоб дізнатися про «структуру» нової палати, щоб вирішити, кого він покличе на пост прем’єр-міністра.

«Наша країна зіткнулася з безпрецедентною політичною ситуацією і готується вітати світ за кілька тижнів», – нарікав Атталь.

Згідно з останніми даними МВС Франції, лівий «Народний фронт» отримав 182 мандати у 577-місцевому законодавчому орпгані, блок пропрезидентських сил «Разом» – 168, а ультраправе «Національне об'єднання» Марін Ле Пен та її союзників – 143.

Ці результати є досить сенсаційними, оскільки останні опитування свідчили, що «Національне об'єднання» якщо й не отримає абсолютної більшості, то все ж таки стане партією з найбільшим представництвом у парламенті.

До слова, лідерка ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен заявила, що не розчарована результатами парламентських виборів у Франції, на яких її політична сила посідає лише третє місце, хоча їй прогнозували перемогу. Вона пояснила свою поразку «неприродним альянсом між Макроном і ультралівими», які об’єднали зусилля, щоб виставити на виборчих округах обумовлених кандидатів, які мали найбільші шанси на перемогу над представниками від «Національного об’єднання».