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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Ле Пен пішла проти Путіна? Чи це лише гра?

glavcom.ua
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Марін Ле Пен
фото з відкритих джерел

Можливо мадам Ле Пен дійсно оцінила поточну політичну і економічну кон'юнктуру на континенті

Марін Ле Пен в ефірі TF1 на питання про вплив РФ на її партію звинуватила Росію у провокації та втручанні у справи Франції після публікації її фотографії на сторінці МЗС РФ у X (колишній твіттер). У пості МЗС Росії говорилося, що «народ Франції прагне суверенної зовнішньої політики, що відповідає його національним інтересам, і хоче позбутися диктату Вашингтона і Брюсселя».

«Коли робиться настільки показовий та провокаційний твіт, це можна розцінювати як форму втручання у справи Франції».

Що має означати такий демарш Ле Пен (відомої союзниці Кремля, фінансування її партії з Росії давно відомо всім і підтверджене відповідними офіційними документами у Франції) – сказати складно.

Чи це банальне набивання ціни – бо в Путіна з кожним місяцем скорочуються можливості впливу на політику ЄС, санкції і національні безпекові заходи обрубають один за одним мацаки Кремля. Тож кожен збережений канал впливу стає ціннішим і мав би відповідно винагороджуватись.

Чи формальна спроба відбрехатись «від зворотнього». На користь цього варіанту свідчать аргументи самої Ле Пен: «Москва не зробила б такої публікації, якби була зацікавлена в перемозі [партії Ле Пен – О.Г.]». Тобто, «Кремль мене публічно підтримує, бо насправді хоче підставити».

А можливо мадам Ле Пен дійсно оцінила поточну політичну і економічну кон'юнктуру на континенті, масштаби переорієнтування Путіна на Китай і загалом Глобальний Південь, офіційне вже партнерство РФ з терористичними режимами – і вирішила, що за таких розкладів вигідніше поки дистанціюватись від токсичного партнера. І в підсумку пом'якшила позицію щодо України («ми досить ясно висловили свою підтримку Україні») та зробила більш жорсткою позицію щодо Кремля.

Хоча, звісно, жоден варіант не перекреслює можливостей Ле Пен в перспективі продовжувати доїти Путіна. Тільки з більшими пересторогами і дорожчим прайсом за менші пропозиції.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Марін Ле Пен росія путін Франція політика

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