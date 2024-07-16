Макрон погодив відставку уряду та прем’єра Франції Атталя

Наразі у Франції немає чітких термінів, коли Макрон призначить нового прем'єр-міністра

Атталь та міністри колишнього уряду будуть займатися поточними справами, доки не буде призначено новий уряд

Сьогодні, 16 липня, президент Франції Еммануель Макрон прийняв відставку прем'єр-міністра Габріеля Аттала і всього уряду Але вони продовжать керувати поточними справами до призначення нового уряду. Про це пише Єлисейський палац – офіс президента Франції.

Зазначається, що попри відставку, Атталь та міністри колишнього уряду будуть «займатися поточними справами, доки не буде призначено новий уряд».

«Для того, щоб цей період завершився якнайшвидше, республіканські сили повинні працювати разом, щоб побудувати єдність навколо проєктів і дій, які служать французькому народу», – резюмували у відомстві.

Як пише АР, наразі у Франції немає чітких термінів, коли Макрон призначить нового прем'єр-міністра. Після парламентських виборів уперше в історії країни після Другої світової війни Національна асамблея лишилася без панівного політичного блоку при владі.

Ґабріель Атталь, нагадаємо, очолював уряд з 9 січня, змінивши на посаді Елізабет Борн. 34-річний на той час Атталь став наймолодшим прем’єр-міністром в історії сучасної Франції.

Нагадаємо, 10 січня 34-річний міністр освіт Габріель Атталь став новим прем'єр-міністром Франції. Він став наймолодшим і першим відкритим геєм-главою уряду Франції. Габріель Атталь – близький союзник Макрона, який став відомим як речник уряду під час пандемії коронавірусу. Він один із найпопулярніших французьких політиків.