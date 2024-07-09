Стало відомо, яка країна Європи стала найпривабливішою для прохачів притулку

Німеччина залишається привабливою країною для біженців, але й у Швейцарії та Норвегії було подано більше мільйона заяв від бажаючих отримати притулок

У першій половині 2024 року кількість поданих заяв про надання притулку в Німеччині зменшилася на 20% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, досягнувши позначки 115.682. Тим не менш, Німеччина залишається лідером серед країн Європи для прохачів притулку. Про це пише видання Focus, посилаючись на дані Агентства ЄС з питань притулку (EUAA).

«Нові дані за перше півріччя 2024 року показують, що кількість заявок на надання притулку в Німеччині різко скорочується. Незважаючи на це, Федеративна Республіка Німеччина залишається країною призначення номер 1 для шукачів притулку в ЄС», – зазначає видання.

На думку німецького уряду, зниження кількості заяв пов'язане із запровадженням стаціонарного прикордонного контролю. Більшість заяв надійшла від біженців із Сирії (29%), Афганістану (18%) та Туреччини (10%).

За даними EUAA, з січня по червень у країнах Європейського союзу, а також у Норвегії та Швейцарії було подано 499 470 заяв про надання притулку. Це на 2% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. Статистика по країнах виглядає так: Іспанія – 87.700 заявок (+1%), Італія – 81.108 (+32%), Франція – 77.474 (мінус 6%), Греція – 29.776 (+77%). В Австрії та Болгарії зафіксовано скорочення кількості заяв на 41 та 39% відповідно.

«У 2023 році в ЄС, а також у Швейцарії та Норвегії було подано загалом 1,14 мільйона заяв про надання притулку – більше, ніж будь-коли з 2016 року. А от найменше прохачів притулку було в Угорщині (13), Словаччині (79) і на Мальті (234)», – пишуть журналісти видання Focus.

Раніше стало відомо, що Німеччина закликає позбавити українців призовного віку статусу захисту. Голова молодіжної організації Junge Union німецької партії ХДС/ХСС Йоганнес Вінкель хоче позбавити українських чоловіків призовного віку статусу захисту та державної підтримки у Німеччині.