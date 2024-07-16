Олімпіада-2024. Офіс Макрона відреагував на інформацію про спортсменів РФ, які підтримують війну

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Журналіст Watchers Артем Худолєєв в інтерв'ю «Главкому» розповів, що відправив два електронні листи до адміністрації президента Франції Еммануеля Макрона щодо російських спортсменів, які підтримують війну.

«Я неодноразово писав до адміністрації президента Макрона. І мені приходили відповіді, мовляв, дякуємо вам за лист, ваша думка буде врахована. Я потім їх використовував у своїх матеріалах у Watchers. Хоча я теж розумію, що це могла теж бути звичайна «відписка», – розповів Худолєєв.

джерело: Watchers

У першому листі були перераховані факти підтримки війни російськими борцями та олімпійськими чемпіонами Зауром Угуєвим, Заурбеком Сідаковим і Абдулрашидом Садулаєвим.

джерело: Watchers

У другому листі йшла мова про Інала Тасоєва, Мадіну Таймазової та інших російських дзюдоїстів, які також підтримують війну.

У відповідях на обидва листи зазначалося, що вони були отримані адміністрацією Макрона, а інформація, яка наведена у них, взята до відома.

У підсумку, жоден російський борець та дзюдоїст не буде брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.