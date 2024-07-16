Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олімпіада-2024. Офіс Макрона відреагував на інформацію про спортсменів РФ, які підтримують війну

Христина Жиренко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Олімпіада-2024. Офіс Макрона відреагував на інформацію про спортсменів РФ, які підтримують війну
Офіс Макрона взяв до відома факти підтримки російськими спортсменами війни

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Журналіст Watchers Артем Худолєєв в інтерв'ю «Главкому» розповів, що відправив два електронні листи до адміністрації президента Франції Еммануеля Макрона щодо російських спортсменів, які підтримують війну.

«Я неодноразово писав до адміністрації президента Макрона. І мені приходили відповіді, мовляв, дякуємо вам за лист, ваша думка буде врахована. Я потім їх використовував у своїх матеріалах у Watchers. Хоча я теж розумію, що це могла теж бути звичайна «відписка», – розповів Худолєєв.

Олімпіада-2024. Офіс Макрона відреагував на інформацію про спортсменів РФ, які підтримують війну фото 1
джерело: Watchers

У першому листі були перераховані факти підтримки війни російськими борцями та олімпійськими чемпіонами Зауром Угуєвим, Заурбеком Сідаковим і Абдулрашидом Садулаєвим.

Олімпіада-2024. Офіс Макрона відреагував на інформацію про спортсменів РФ, які підтримують війну фото 2
джерело: Watchers

У другому листі йшла мова про Інала Тасоєва, Мадіну Таймазової та інших російських дзюдоїстів, які також підтримують війну.

У відповідях на обидва листи зазначалося, що вони були отримані адміністрацією Макрона, а інформація, яка наведена у них, взята до відома.

У підсумку, жоден російський борець та дзюдоїст не буде брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

Читайте також:
Теги: Еммануель Макрон Олімпіада Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поєдинок завершився з рахунком 0:1
Франція розпочала Євро-2024 з перемоги над Австрією
18 червня, 00:48
На світлині зображено момент протистояння Садулаєва з представником США Кайлом Снайдером
Російський борець Садулаєв з'явився на обкладинці офіційного сайту Олімпіади у Парижі
20 червня, 10:37
Країни світу укріплюють свої ядерні позиції
Світові витрати на ядерну зброю продемонстрували новий рекорд – ICAN
18 червня, 11:07
Представниця стрільби Чуприс (друга ліворуч) належить до Спортивного комітету Збройних сил Республіки Білорусь
МОК допустив до Олімпіади членкиню спортивного комітету Збройних сил Білорусі Чуприс
28 червня, 14:27
Що кажуть французькі праві і ліві щодо можливого перекидання військ в Україну
Чи відправить Франція своїх солдат в Україну: що перед виборами кажуть праві і ліві
28 червня, 05:00
Олімпійська збірна України у матчі з Японією U-23
Україна визначилася зі складом футбольної збірної на Олімпіаді-2024
3 липня, 13:54
Дорн відновив спілкування з родичами з Росії
Співак Іван Дорн пояснив, чому не повертається в Україну з-за кордону
5 липня, 12:12
Ле Пен заявила, що прем’єр-міністр від її партії не дозволить Києву застосовувати французьку далекобійну зброю для ударів по Росії
Ле Пен пригрозила скасувати дозвіл Україні бити по РФ французькою зброєю
5 липня, 21:45
Кислиця заявив, що постпред РФ у Радбезі ООН Василь Небензя не є легітимним головою Ради безпеки
«Єдине місце для вас – лава підсудних»: Кислиця звернувся до Небензі на засіданні Радбезу
9 липня, 19:57

Новини

Олімпіада-2024. Офіс Макрона відреагував на інформацію про спортсменів РФ, які підтримують війну
Олімпіада-2024. Офіс Макрона відреагував на інформацію про спортсменів РФ, які підтримують війну
Шахіст-зрадник Карякін стане «сенатором» від анексованого Криму в Раді федерації РФ
Шахіст-зрадник Карякін стане «сенатором» від анексованого Криму в Раді федерації РФ
Аргентинські гравці у прямому ефірі заспівали расистську пісню про збірну Франції (відео)
Аргентинські гравці у прямому ефірі заспівали расистську пісню про збірну Франції (відео)
«Укрпошта» анонсувала марки до Олімпійських ігор у Парижі
«Укрпошта» анонсувала марки до Олімпійських ігор у Парижі
Голкіпер збірної України з футболу відмовився грати в Саудівській Аравії, – ЗМІ
Голкіпер збірної України з футболу відмовився грати в Саудівській Аравії, – ЗМІ
Видатний 49-річний експілот Формули-1 оголосив, що перебуває в одностатевих відносинах
Видатний 49-річний експілот Формули-1 оголосив, що перебуває в одностатевих відносинах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
День бухгалтера 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
8461
Спека у Туреччині зашкалює. Готелі запропонували туристам нову розвагу
6112
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5069
Останній день військовозобов'язаного для оновлення даних. Що буде після 16 липня 2024: роз'яснення експертів
4929
Львів’янин отримав тюремний вирок за дезертирство, попри бажання воювати

Новини

«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
Сьогодні, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
Вчора, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua