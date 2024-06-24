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Три країни ЄС анонсували співпрацю щодо закупівлі крилатих ракет

glavcom.ua
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Три країни ЄС анонсували співпрацю щодо закупівлі крилатих ракет
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Фото з відкритих джерел

Міноборони трьох країн заявили, що створять механізм для закупівлі «високоточної зброї», такої як крилаті ракети

Міністри оборони Франції, Німеччини та Польщі сьогодні оголосили про плани об’єднати зусилля для закупівлі високоточної зброї великої дальності. Країни визнають необхідність заповнити прогалину в європейських арсеналах, яка стала одним із наслідків війни Росії проти України, пише Reuters.  

Глави оборонних відомств трьох країн заявили, що створять механізм для закупівлі «високоточної зброї», такої як крилаті ракети. До цього механізму згодом можуть приєднатися інші європейські держави.

Крилаті ракети з радіусом дії в кілька сотень кілометрів значно актуалізувалися після повномасштабного вторгнення РФ в 2022 році, коли Москва завдавала транскордонних ударів, а Київ намагався завдати удару по цілях на території Росії.

«Високоточна ударна зброя є серйозною прогалиною в потенціалах Європи», — заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі з французьким і польським колегами в Парижі. Цю зустріч можна вважати відновленням дискусії в рамках так званого Веймарського трикутника. Йдеться про неформальне міжнародне об'єднання згаданих трьох держав, яке виникло в 1991 році. 

Пісторіус також додав, що до саміту НАТО у Вашингтоні, який, нагадаємо, має відбутися 9-11 липня, Німеччина, Франція та Польща мають намір об’єднати групу європейських країн-однодумців, які погоджуються заповнити прогалину в високоточній ударній зброї в середньо- та довгостроковій перспективі. За його словами, першим офіційним кроком буде групове підписання листа про наміри на саміті НАТО в липні.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню сказав, що лист спрямований на оцінку того, якими можливостями більшої дальності володіють країни.

На відміну від балістичних ракет, крилаті ракети літають низько над землею, тому їх важче виявити радарам.

Існуючі європейські запаси крилатих ракет включають відносно старі та дорогі системи, такі як британська Storm Shadow, французька Scalp і німецька Taurus.

У Європі наразі нема одностайності щодо того, чи постачати їх Україні на тлі побоювань, що удари вглиб території РФ зброєю європейського походження можуть перерости в регіональний конфлікт.

Берлін відхилив вимоги відправити Taurus в Україну, а Лондон і Париж вже ж передали Києву свої крилаті ракети.

Нагадаємо, на початку року Франція пообіцяла збільшити постачання Scalp, який може подолати 250 км, знаючи, що вони можуть бути використані для ураження цілей всередині Росії.

Теги: Франція Німеччина Польща Європейський союз ракета війна росія Україна

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