Делегація Ізраїлю прибула до Катару для переговорів щодо Гази та заручників

Офіс Нетаньягу заявив, що ХАМАС запропонував кілька «неприйнятних» поправок до пропозиції, яка готувалася за підтримки США та Ізраїлю

Доля 50 заручників: Ізраїльська делегація розпочала діалог у Досі

Ізраїльська переговорна група прибула до Катару для непрямих переговорів із терористичним угрупованням «ХАМАС» щодо звільнення заручників та припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Israel.

До складу ізраїльської делегації в Досі входять представник уряду з питань заручників Гал Хірш, політичний радник Нетаньягу Офір Фальк, заступник начальника служби безпеки «Шин-Бет» та високопоставлений співробітник спецслужби «Моссад». Зазначається, що делегація є високопоставленою, але на цьому етапі не включає найвищих посадовців, які раніше брали участь у переговорах, – очільника Моссаду Давида Барнеа, виконувача обов’язків глави «Шин-Бет» та міністра стратегічного планування Рона Дермера.

Про плани відправити ізраїльську переговорну групу до Катару офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу оголосив пізно ввечері у суботу, 5 липня.

Водночас, офіс Нетаньягу заявив, що ХАМАС запропонував кілька «неприйнятних» поправок до пропозиції, яка готувалася за підтримки Сполучених Штатів та Ізраїлю. За словами джерела Times of Israel, залученого до посередницьких зусиль, ХАМАС вимагає, щоб в угоді було зазначено, що переговори про постійне припинення вогню триватимуть до досягнення угоди і що допомога буде повністю відновлена через механізми, підтримувані ООН та іншими міжнародними організаціями. Третьою умовою угруповання є відхід військових Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛу) на позиції, які вони займали до порушення попереднього перемир’я у березні.

В офісі Нетаньягу заявили, що запропоновані зміни були передані угрупованням ввечері у п'ятницю, 4 липня, і є «неприйнятними для Ізраїлю», однак додали, що ізраїльська делегація все ж вирушить до Дохи у неділю. Там не уточнили, які саме зміни вважаються неприйнятними.

ХАМАС утримує у Секторі Гази 50 заручників, водночас не виключається, що 28 із них – загинули.

Нагадаємо, Ізраїльська сторона виступила з різкою критикою щодо останніх змін, які угруповання ХАМАС запропонувало внести до проекту угоди про звільнення заручників у Секторі Газа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of Israel.

Як стало відомо, в неділю, 6 липня, ізраїльська переговорна делегація має прибути до Катару для участі в черговому раунді перемовин із представниками палестинського руху. Утім, напередодні зустрічі ХАМАС передав свою оновлену версію документа, яка, за словами представників уряду Ізраїлю, є неприйнятною.