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Агентство з охорони довкілля США відправило у відпустку працівників, які критикували Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Агентство з охорони довкілля США відправило у відпустку працівників, які критикували Трампа
«Агентство з охорони навколишнього середовища проводить політику нульової толерантності до кар'єрних бюрократів»
фото: reuters

У листі під назвою «Декларація незгоди» працівники Агентства звинуватили федеральний уряд у «шкідливій дерегуляції»

Агентство з охорони навколишнього середовища США відправило 139 співробітників в адміністративну відпустку. Це сталося після того, як вони підписали лист з критикою політики президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Лист був оприлюднений на початку цього тижня і названий «Декларацією незгоди». У ньому федеральний уряд звинувачується у «шкідливому дерегулюванні», «ігноруванні наукового консенсусу на користь забруднювачів» та «просуванні культури страху» всередині агентства.

Лист з'явився на тлі очікуваного чергового раунду скорочень персоналу, а також у зв'язку з тим, що агентство проходить масштабну реорганізацію, включаючи ліквідацію науково-дослідницького відділу та скасування грантів на мільярди доларів. Лист підписали сотні нинішніх і нещодавно звільнених співробітників агентства.

У публічній версії листа, опублікованій 3 липня, імена підписантів були вилучені. Попередня версія листа була надіслана адміністратору агентства Лі Зельдіну для внутрішнього користування. «Агентство з охорони навколишнього середовища проводить політику нульової толерантності до кар'єрних бюрократів, які незаконно підривають, саботують і підривають порядок денний адміністрації», – йдеться в заяві.

У матеріалі йдеться, що аналогічну заяву в червні надіслали співробітники Національного інституту охорони здоров'я своєму директору, протестуючи проти політизації досліджень і підриву наукового прогресу.

До слова, троє сенаторів-демократів оголосили про початок розслідування щодо понад п’ятимісячної перерви в запровадженні нових санкцій проти Росії адміністрацією президента США Дональда Трампа. У спільній заяві сенатори Джин Шагін (штат Нью-Гемпшир), Елізабет Воррен (штат Массачусетс) та Кріс Кунс (штат Делавер) розкритикували бездіяльність президента.

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Теги: США Дональд Трамп

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