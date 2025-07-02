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Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Секторі Газа – Трамп

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Секторі Газа – Трамп
Трамп: Ізраїль погодився на необхідні умови для укладення 60-денного припинення вогню
фото: The White house/Facebook

1 липня американська делегація провела тривалу та продуктивну зустріч з ізраїльською стороною щодо ситуації в Газі

Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Секторі Газа. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє «Главком» із посиланням на його допис у Truth Social.

За словами Трампа, у вівторок, 1 липня, американська делегація провела тривалу та продуктивну зустріч з ізраїльською стороною щодо ситуації в Газі. В результаті перемовин Ізраїль погодився на визначені умови тимчасового перемир’я.

«Ізраїль погодився на необхідні умови для укладення 60-денного припинення вогню, протягом якого ми будемо працювати з усіма сторонами, щоб покласти край війні», – заявив президент США.

Трамп також наголосив на важливій ролі Катару та Єгипту у мирному процесі й висловив сподівання, що саме ці країни передадуть фінальну пропозицію представникам палестинського угруповання.

«Сподіваюся, що ХАМАС прийме цю угоду заради блага Близького Сходу, адже кращої пропозиції не буде – лише гірші варіанти», – додав американський президент.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Ізраїль підписав угоду про припинення вогню в Газі.

Як повідомлялося, угруповання ХАМАС і Сполучені Штати вели переговори щодо припинення бойових дій у секторі Газа та забезпечення доступу гуманітарної допомоги до заблокованого регіону.

До слова, шведська активістка Грета Тунберг оголосила про намір вирушити до Сектора Гази в межах гуманітарної місії. Проте така ініціатива викликала різке неприйняття в Ізраїлі.

Зокрема, цю ініціативу різко засудив міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац. Він наголосив, що країна не допустить висадки флотилії в Газі, яка перебуває під повною морською блокадою. – «Я віддав наказ Армії оборони Ізраїлю вжити заходів, аби не дозволити судну «Мадлін», частині флотилії ненависті, досягти узбережжя. Звертаюся до антисемітки Грети та її пропагандистів з ХАМАС: вам краще повертатися назад, бо до Гази ви не дійдете».

Теги: сектор Гази ХАМАС Дональд Трамп Ізраїль

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