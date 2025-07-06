Іран уразив п'ять військових об’єктів Ізраїлю під час 12-денної війни – The Telegraph

Відбиття атаки Ірану на Ізраїль у ніч на 14 червня

Офіційного підтвердження з боку Ізраїлю не було

Іран ймовірно уразив п’ять ізраїльських військових об’єктів під час 12-денної війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Офіційного підтвердження з боку Ізраїлю не було – через суворі закони щодо військової цензури країна не публікувала дані про ці удари.

Інформацію про атаки надав групі журналістів The Telegraph Університет штату Орегон (США), який спеціалізується на аналізі супутникових радарних зображень у зонах бойових дій. У звіті науковців йдеться, що шість іранських ракет влучили в п’ять раніше невідомих військових об’єктів на півночі, півдні та в центрі Ізраїлю. Серед уражених цілей – велика авіабаза, центр збору розвідувальних даних та логістична база.

Військові об'єкти в Ізраїлі, які, ймовірно, вразив Іран The Telegraph

Армія оборони Ізраїлю, коментуючи запити журналістів, відмовилася оприлюднювати інформацію про рівень перехоплення ракет або масштаби пошкоджень своїх об’єктів. Водночас її представники наголосили:

«Усі відповідні підрозділи підтримували функціональну безперервність протягом усієї операції». Ці п’ять ударів доповнюють відомі раніше 36 влучань, які прорвали систему ізраїльської ППО, завдавши суттєвих пошкоджень житловій та промисловій інфраструктурі країни. Попри значні руйнування, загинуло лише 28 осіб – це свідчить про ефективну систему оповіщення та високу дисципліну громадян, які вчасно користувалися укриттями.

Аналіз The Telegraph показує, що хоча більшість іранських ракет було перехоплено, їх успішність із часом зростала. Уже на восьмий день конфлікту через систему ППО проривалося дедалі більше ракет. Причини цього залишаються невідомими, але експерти припускають, що це могло бути наслідком обмеженого запасу ракет-перехоплювачів в Ізраїлю, вдосконаленням іранської тактики або застосуванням нових типів ракет.

Уся ізраїльська система ППО під час війни була підтримана американськими підрозділами – дві наземні системи THAAD і ракети-перехоплювачі з кораблів у Червоному морі. За оцінками, США випустили щонайменше 36 таких ракет – кожна з яких коштує приблизно $12 млн.

Згідно з підрахунками The Telegraph, до сьомого дня війни системи ППО США та Ізраїлю в цілому пропускали близько 16% ракет. Цей показник приблизно відповідає офіційній оцінці Армії оборони Ізраїлю щодо загальної ефективності у 87%.

Нагадаємо, 13 червня Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти Ірану, метою якої було знищення ядерної інфраструктури країни. Упродовж кількох днів сторони обмінювалися авіаударами, а вже 22 червня до конфлікту безпосередньо долучилися США, завдавши ударів по трьох іранських ядерних об’єктах.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вдалося «вирвати ядерну бомбу з рук Тегерану», а згодом оголосив про досягнення припинення вогню між сторонами. Водночас як Ізраїль, так і Іран заявили про власну перемогу в 12-денній війні.