Ізраїль розкритикував нові вимоги ХАМАС у перемовинах

ХАМАС вимагає включити до тексту угоди три ключові пункти, які не подобаються Ізраїлю

Ізраїльська сторона виступила з різкою критикою щодо останніх змін, які угруповання ХАМАС запропонувало внести до проекту угоди про звільнення заручників у Секторі Газа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of Israel.

Як стало відомо, в неділю, 6 липня, ізраїльська переговорна делегація має прибути до Катару для участі в черговому раунді перемовин із представниками палестинського руху. Утім, напередодні зустрічі ХАМАС передав свою оновлену версію документа, яка, за словами представників уряду Ізраїлю, є неприйнятною.

«Зміни, які ХАМАС намагається внести до катарської пропозиції, були передані нам минулої ночі та є неприйнятними для Ізраїлю», – заявили в Канцелярії прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Згідно з інформацією джерел The Times of Israel, ХАМАС вимагає включити до тексту угоди три ключові пункти:

переговори щодо постійного припинення вогню мають тривати до моменту досягнення остаточної угоди;

гуманітарна допомога має повністю відновитися через механізми, підтримані ООН та іншими міжнародними організаціями;

Армія оборони Ізраїлю повинна відвести свої сили на позиції, які вона займала до зриву попереднього перемир’я в березні цього року.

Ці нові вимоги, на думку ізраїльської сторони, можуть значно ускладнити досягнення компромісу та затягнути процес повернення заручників.

Раніше ми писали, що лідери ХАМАС близькі до погодження умов припинення вогню в секторі Газа, однак наполягають на більш чітких гарантіях того, що перемир’я призведе до повного завершення 20-місячної війни. Про це повідомляють The Guardian і Reuters із посиланням на джерела, передає «Главком».

У п’ятницю, 4 липня, представники ХАМАС оприлюднили заяву, в якій повідомили про консультації з іншими палестинськими угрупованнями щодо нової пропозиції припинення вогню, яку раніше підтримав Ізраїль.

Один з посадовців ХАМАС, який спілкувався з Reuters на умовах анонімності, зазначив, що відповідь руху на ініціативу була позитивною.

Нагадаємо, Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Секторі Газа. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє «Главком» із посиланням на його допис у Truth Social.

За словами Трампа, у вівторок, 1 липня, американська делегація провела тривалу та продуктивну зустріч з ізраїльською стороною щодо ситуації в Газі. В результаті перемовин Ізраїль погодився на визначені умови тимчасового перемир’я.

«Ізраїль погодився на необхідні умови для укладення 60-денного припинення вогню, протягом якого ми будемо працювати з усіма сторонами, щоб покласти край війні», – заявив президент США.