Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль розкритикував нові вимоги ХАМАС у перемовинах

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль розкритикував нові вимоги ХАМАС у перемовинах
Вимоги ХАМАСу, на думку ізраїльської сторони, можуть значно ускладнити досягнення компромісу
фото з відкритих джерел

ХАМАС вимагає включити до тексту угоди три ключові пункти, які не подобаються Ізраїлю

Ізраїльська сторона виступила з різкою критикою щодо останніх змін, які угруповання ХАМАС запропонувало внести до проекту угоди про звільнення заручників у Секторі Газа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of Israel.

Як стало відомо, в неділю, 6 липня, ізраїльська переговорна делегація має прибути до Катару для участі в черговому раунді перемовин із представниками палестинського руху. Утім, напередодні зустрічі ХАМАС передав свою оновлену версію документа, яка, за словами представників уряду Ізраїлю, є неприйнятною.

«Зміни, які ХАМАС намагається внести до катарської пропозиції, були передані нам минулої ночі та є неприйнятними для Ізраїлю», – заявили в Канцелярії прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Згідно з інформацією джерел The Times of Israel, ХАМАС вимагає включити до тексту угоди три ключові пункти:

  • переговори щодо постійного припинення вогню мають тривати до моменту досягнення остаточної угоди;
  • гуманітарна допомога має повністю відновитися через механізми, підтримані ООН та іншими міжнародними організаціями;
  • Армія оборони Ізраїлю повинна відвести свої сили на позиції, які вона займала до зриву попереднього перемир’я в березні цього року.

Ці нові вимоги, на думку ізраїльської сторони, можуть значно ускладнити досягнення компромісу та затягнути процес повернення заручників.

Раніше ми писали, що лідери ХАМАС близькі до погодження умов припинення вогню в секторі Газа, однак наполягають на більш чітких гарантіях того, що перемир’я призведе до повного завершення 20-місячної війни. Про це повідомляють The Guardian і Reuters із посиланням на джерела, передає «Главком».

У п’ятницю, 4 липня, представники ХАМАС оприлюднили заяву, в якій повідомили про консультації з іншими палестинськими угрупованнями щодо нової пропозиції припинення вогню, яку раніше підтримав Ізраїль.

Один з посадовців ХАМАС, який спілкувався з Reuters на умовах анонімності, зазначив, що відповідь руху на ініціативу була позитивною.

Нагадаємо, Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Секторі Газа. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє «Главком» із посиланням на його допис у Truth Social.

За словами Трампа, у вівторок, 1 липня, американська делегація провела тривалу та продуктивну зустріч з ізраїльською стороною щодо ситуації в Газі. В результаті перемовин Ізраїль погодився на визначені умови тимчасового перемир’я.

«Ізраїль погодився на необхідні умови для укладення 60-денного припинення вогню, протягом якого ми будемо працювати з усіма сторонами, щоб покласти край війні», – заявив президент США.

Теги: переговори Ізраїль ХАМАС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Конфлікт на Близькому сході показав слабкість Путіна
Кінець іранської помсти, пластикова перемога Трампа, та велике перевзування у повітрі Путіна
24 червня, 18:32
Євреї Америки та Ізраїлю можуть помститися Трампу
Євреї Америки та Ізраїлю можуть помститися Трампу
19 червня, 11:16
Головні новини ночі проти 15 червня
Парад та протести у США, протистояння між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
15 червня, 05:38
Атаки сталися після того, як Ізраїль завдав авіаударів по Тегерану
Іранські ракети по Ізраїлю: загинули діти, сотні поранених
15 червня, 08:22
Замір заявив, що попри те, що Іран може зберігати окремі частини своєї ядерної програми, завдана шкода охопила весь процес виробництва бомби
Ізраїль заявляє про нейтралізацію ядерної загрози Ірану після ударів
28 червня, 08:25
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Канцлер Німеччини пояснив, чому відкидає телефонну розмову з Путіним
29 червня, 01:13
У планах польоту кінцевим пунктом призначення був Люксембург, але, схоже, літаки КНР мали інші плани
Китай відправляє до Ірану загадкові літаки – The Telegraph
18 червня, 09:01
Сі Цзіньпін вніс рекомендації щодо конфлікту на Близькому Сході
Сі Цзіньпін запропонував своє рішення конфлікту між Ізраїлем і Іраном
21 червня, 15:58
Дружина ізраїльського премʼєра заявила, що країни у майбутньому зможуть укласти мир
«Ми не ваші вороги». Дружина Нетаньягу емоційно звернулася до іранського народу
23 червня, 18:50

Політика

Британія відновила дипломатичні відносини з Сирією після 14-річної перерви
Британія відновила дипломатичні відносини з Сирією після 14-річної перерви
Союз Росії та Китаю лякає Захід – Financial Times
Союз Росії та Китаю лякає Захід – Financial Times
Верховний лідер Ірану вперше з'явився на публіці після припинення вогню з Ізраїлем
Верховний лідер Ірану вперше з'явився на публіці після припинення вогню з Ізраїлем
Медведєв пригрозив генсеку НАТО та порадив вивчити російську
Медведєв пригрозив генсеку НАТО та порадив вивчити російську
Маск заявив про створення своєї партії «Америка»
Маск заявив про створення своєї партії «Америка»
Китай та Росія втратили інтерес до БРІКС: The Guardian пояснив чому
Китай та Росія втратили інтерес до БРІКС: The Guardian пояснив чому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 липня: ситуація на фронті
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 липня 2025
39K
Надія Савченко висловилась про свій другий полон
36K
У Києві припинив роботу ресторан футболіста збірної України
23K
Українець пішов воювати за росіян, а ті продали його ЗСУ
12K
Алієв переможно попросив миру у Путіна. Як виглядає «війна проксі-2025»

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua