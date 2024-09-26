Дипфейк Кулеби намагався виманити в сенатора США секретну інформацію

Співрозмовник американського чиновника цікавився питанням далекобійних ударів по території Росії

Голова комітету у закордонних справах Сенату США Бен Кардін спілкувався через Zoom із невідомою особою, яка видавала себе за колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу за допомогою дипфейку. Про це повідомляє The New York Times із покликанням на лист від служби безпеки Сенату та двох анонімних посадових осіб.

Зазначається, що 19 вересня офіс сенатора отримав електронний лист нібито від Кулеби з проханням зв’язатися з ним через Zoom. Під час відеодзвінка співрозмовник сенатора говорив і мав такий самий вигляд, як і ексочільник українського МЗС.

Однак у Кардіна виникли підозри, коли співбесідник почав діяти нехарактерно для ексміністра, ставити «політично вмотивовані питання у зв'язку з майбутніми виборами» і вимагати, щоб сенатор висловився щодо делікатних зовнішньополітичних питань. Зокрема, він цікавився думкою сенатора щодо далекобійних ударів по території Росії.

Після цього Кардін завершив розмову і повідомив Держдепартамент США про те, що сталося. Там йому підтвердили, що особа, яка прикидалася Кулебою, насправді ним не була.

В електронному листі служби безпеки Сенату не вказано імені сенатора, утім двоє посадовців Сенату, знайомих із цим питанням, підтвердили NYT, що йдеться саме про Кардіна. Сам Кардін також частково підтвердив цей епізод у своїй заяві в середу ввечері. У ній він визнав, що останніми днями зловмисник обманним шляхом намагався поспілкуватися з ним, видаючи себе за відому особу. При цьому він не вказав, що цією особою був Дмитро Кулеба, і не зробив жодного посилання на Україну.

За даними видання, наразі невідомо, хто організував цю операцію. Проте деякі запитання, які співрозмовник поставив Кардіну, зокрема, про удари ракетами великої дальності по території Росії, становлять особливий інтерес саме для РФ.

Нагадаємо, раніше американська розвідка повідомила, що Росія створила більше контенту завдяки штучному інтелекту (ШІ) для впливу на президентські вибори у США, ніж будь-яка інша країна.