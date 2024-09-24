Як Росія втручається у вибори в США? Дані американської розвідки

Росія є досвідченим гравцем, який має розуміння американської виборчої системи та визначає відповідні цілі для впливу

Кремль намагається просунути в президенти кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа

Росія створила більше контенту завдяки штучному інтелекту (ШІ) для впливу на президентські вибори у США, ніж будь-яка інша країна. Про це Reuters розповів представник Офісу директора національної розвідки (ODNI) на умовах анонімності.

Представник розвідки пояснив, що це частина ширшої стратегії підтримки кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа та дискредитації його опонентки – віцепрезидентки Камали Гарріс.

Співрозмовник видання зазначив, що Росія використовує ШІ для створення контенту, спрямованого на підвищення шансів Трампа та зменшення популярності Гарріс і Демократичної партії. Такий контент, зокрема, містить конспірологічні наративи.

Росія є досвідченим гравцем, який має розуміння американської виборчої системи та визначає відповідні цілі для впливу, зауважив представник ODNI.

На запитання про те, яким чином Росія поширює контент, створений з використанням штучного інтелекту, чиновник вказав на заяву міністерства юстиції США від 9 липня про припинення передбачуваної операції, яку підтримує Москва, яка використовувала акаунти в соціальних мережах з удосконаленими функціями штучного інтелекту для поширення свого контенту в США та інших країнах.

Крім Росії, для впливу на глобальні погляди ШІ також застосовують Китай та Іран. Проте наразі вони не використовували його для втручання у вибори США, стверджує представник американської розвідки.

Тим часом Росія не визнає втручання у вибори в США. Посольство Росії у Вашингтоні не надало відповіді на запит видання про коментар.

Нагадаємо, високопоставлений чиновник міністерства юстиції США заявляв, що Росія, Іран і Китай «нарощують» спроби розпалити розбіжності в США перед президентськими виборами в листопаді.

До слова, нове загальнонаціональне опитування NBC News показало, що віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає свого суперника-республіканця Дональда Трампа на 5% серед зареєстрованих виборців.