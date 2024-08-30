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Українська делегація в США обговорила потреби ЗСУ з главою Пентагона

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Українська делегація в США обговорила потреби ЗСУ з главою Пентагона
Рустем Умєров, який у складі делегації перебуває з робочою поїздкою у США, зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном
фото: Офіс президента

Українські генерали розповіли про пріоритетні потреби українською армії в озброєнні, техніці та навчанні наших військових

Сьогодні, 30 серпня, українська делегація прибула із візитом до Вашингтона, перша зустріч відбулася з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Про це  повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Зокрема міністр оборони України Рустем Умєров, який у складі делегації перебуває з робочою поїздкою у США, зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Посадовці обговорили ППО, потреби ЗСУ та ситуацію на полі бою. 

Українська делегація в США обговорила потреби ЗСУ з главою Пентагона фото 1

«Ситуація на полі бою, пріоритетні потреби наших воїнів, протиповітряна оборона, розвиток української оборонної індустрії. Короткий підсумок нашої зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном в США. Важлива, конструктивна зустріч», – зазначив Умєров. 

Українську сторону на зустрічі представляли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Олександр Балануца, заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Горбатюк та начальник Головного управління логістики Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Микола Шевцов.

Українська делегація в США обговорила потреби ЗСУ з главою Пентагона фото 2

Він проінформував свого американського колегу щодо операційної ситуації на полі бою, а також про наші подальші цілі. Окрім того, українські генерали розповіли про пріоритетні потреби українською армії в озброєнні, техніці та навчанні наших військових.

Також сторони предметно обговорили ситуацію з триваючими російськими обстрілами цивільних обʼєктів та критичної інфраструктури.

Умєров підкреслив, що тільки за останні чотири дні російські загарбники атакували Україну більш ніж 400 різними ракетами та дронами.

«Протиповітряна оборона залишається нашим пріоритетом – нам потрібні установки ППО та ракети до них для захисту нашої критичної інфраструктури, наших міст, наших людей. Окремо подякував Ллойду Остіну за його особистий внесок у роботу Контактної групи з питань оборони України», – заявив український міністр. 

Також глава Міноборони України вказав на інший фокус зустрічі – розвиток української оборонної промисловості. За його словами, за останні два роки в Україні запустили сотні нових підприємств, які здатні швидко виробляти високоякісну зброю

«Співпраця з нашими партнерами є критично важливою для розширення цього виробництва та забезпечення ще більш ефективної оборони України», – переконаний Умєров. 

Як повідомлялося, за підсумками засідання Ради Україна-НАТО Україна продовжує консультації з партнерами щодо можливості створення «щита ППО» над заходом України. Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров. 

Теги: США Пентагон Рустем Умєров

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