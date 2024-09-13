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Діяльність в інтересах Росії. У США суд визнав винними чотирьох активістів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Діяльність в інтересах Росії. У США суд визнав винними чотирьох активістів
Міністерство юстиції США заявило, що чотирьох активістів визнали винними у змові з метою діяти як незареєстровані агенти на користь Росії
фото: Reuters

Засудженим загрожує максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі

У США суд присяжних визнав чотирьох американських громадян винними в незаконній діяльності на території США в інтересах Росії. Про це йдеться на сайті міністерства юстиції США.

«Присяжні визнали винними жителів Сент-Луїса Омалі Йешітілу (82 роки), Пенні Хесс (78 років), Джессі Невела (34 роки) і жителя Атланти Огастеса Ромейна-молодшого (38 років) у змові для ведення незаконної діяльності в інтересах іноземного уряду. Згідно з представленими в суді даними, щонайменше з травня 2015 року і до липня 2022 року підсудні діяли в інтересах російського уряду на території США», – зазначається у заяві міністерства.

Омалі Єшітела, Пенні Гесс і Джессі Невел були лідерами Африканської народної соціалістичної партії (APSP).

За даними відомства, чотирьом засудженим загрожує максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Дата оголошення вироку ще призначена.

Згідно з представленими в суді даними прокуратури, всі четверо обвинувачених пов'язані з президентом Антиглобалістського руху Росії Алєксандром Іоновим. За словами прокурорів, Іонов використовував активістів для просування російських поглядів на політику, війну проти України й інші питання.

Влітку 2022 року Міністерство юстиції США публічно звинуватило Іонова в багаторічній співпраці з кількома групами американських активістів, які, як стверджують прокурори, «надавали ФСБ інформацію для стимулювання розбіжностей у США»
Влітку 2022 року Міністерство юстиції США публічно звинуватило Іонова в багаторічній співпраці з кількома групами американських активістів, які, як стверджують прокурори, «надавали ФСБ інформацію для стимулювання розбіжностей у США»
фото: Facebook / Alexander Ionov

Журналісти щонайменше з 2021 року підозрювали, що Іонов може бути пов'язаний із ФСБ, і виявили в нього почесну грамоту, підписану у 2017 році особисто главою спецслужби Бортніковим, але сам Іонов стверджував, що його зв'язки обмежуються організацією заходів.

Однак, наприклад, у серпні 2015 року Іонов звернувся до Єшитела, Гесса та Невеля з проханням підготувати та опублікувати петицію до ООН, яка звинувачує Сполучені Штати в активному вчиненні геноциду проти африканців. Або ж у квітні 2020 року Іонов запросив Невеля та Єшителу виступити на конференції з просування права на самовизначення підтримуваних Росією сепаратистських рухів на сході України.

Про те, що спілкування Іонова виходить за «організаційні» рамки, стало відомо влітку 2022 року, коли Міністерство юстиції США публічно звинуватило Іонова в багаторічній співпраці з кількома групами американських активістів, які, як стверджують прокурори, «надавали ФСБ інформацію для стимулювання розбіжностей у США».

Нагадаємо, поліція Ірландії повідомила, що Росія – одна з небагатьох країн, які намагаються шпигувати на території Ірландії. 

Як відомо, Росія все більше вдається до шантажу і фінансових стимулів, щоб найняти німців для шпигунства після вислики з країн-членів ЄС близько 600 російських дипломатів.

До слова, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року кремлівський режим під виглядом біженців заслав на Захід своїх агентів, які, ймовірно, займаються політично вмотивованими вбивствами.

Прикметно, що Відземський окружний суд у Латвії засудив до реального тюремного терміну на один рік прокремлівську активістку Єлену Крейле у справі виправдання геноциду, злочинів проти людяності, миру та воєнного злочину

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Теги: шпигун пропаганда суд США прокурор партії

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